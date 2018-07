Zum zweiten Mal radelten heuer einige sportliche Sanitäter aus Baden quer durch ganz Niederösterreich, um auf diesem Weg nicht nur Kilometer, sondern auch Spenden zu sammeln. Diese Charity-Radtour nennt sich „bike4kids“ und sammelt Spenden für die Kinderburg Rapottenstein, die im Jahr 2011 vom Roten Kreuz und den Familien Absberg und Traun gegründet wurde. Diese Burg dient Familien, die einen schweren Schicksalsschlag erlitten haben oder chronisch bzw. schwer kranke Angehörige betreuen müssen, als Rückzugs- und Erholungsort.

Heuer legen die Charity-Radfahrer insgesamt 800 Kilometer zurück und besuchen dabei 27 Rotkreuzbezirksstellen im Most- und im Waldviertel. Auch die Bezirksstelle in Waidhofen stand auf ihrem Tourplan. Dort wurden sie von Bezirksstellenleiter Andreas Hanger und den Mitarbeitern der Waidhofner Rotkreuzstelle mit einer gut gefüllten Spendenbox überrascht: Die Waidhofner übergaben insgesamt 560 Euro Spenden an die Radfahrer.