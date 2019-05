Aus dem Jahr 1992 datiert das erste Stadtprojekt von Ernst Beneder. 25 Jahre später hat der Waidhofner Architekt dieses nun einem Update unterzogen. Das Ergebnis seiner Arbeit nennt sich Stadtprojekt 2.0_17 und wurde am Mittwoch der Vorwoche der Öffentlichkeit im Waidhofner Rathaus präsentiert. „Beim Stadtprojekt handelt es sich um Visionspläne“, stellte Beneder klar. „Es geht um das, was Waidhofen können könnte. Der Raum ist dabei die Konstante.“ Während Beneder 1992 den Fokus auf die Stärkung der Altstadt legte, hat sein aktuelles Projekt nun das Stadtganze im Blick.

Von 14 Planungselementen seines ersten Stadtprojekts seien sieben realisiert worden, zog Beneder bei der Präsentation Bilanz. Jene, die einer Realisierung noch harren, hat er nun einer Neubetrachtung unterzogen. So etwa die Idee einer Grabengarage: Diese findet sich in etwas abgeänderter Form im neuen Stadtprojekt wieder.

„Die Trasse der Stadtbahn ist ein unermesslicher Schatz, den man nicht aufgeben sollte.“ Architekt Ernst Beneder

Die Vorgabe für sein erstes Stadtprojekt sei ein Gestaltungs- und Verkehrskonzept für Waidhofen im Hinblick auf eine Fußgängerzone in der Altstadt gewesen, führte Beneder aus. Diese Fußgängerzone ist für den Architekten nun kein Thema mehr. Stattdessen plädiert er für mehrere autofreie Tage.

Untersucht wurden im Stadtprojekt 2.0_17 die Achse Citybahn, die Achse Zell, die Altstadt und die Vorstädte. Geht es nach Beneder, soll die Waidhofner Citybahn erhalten bleiben. „Die Trasse der Stadtbahn ist ein unermesslicher Schatz, den man nicht aufgeben sollte“, sagte der Architekt. Sein Plan A sieht die Aufrechterhaltung des Stadtbahnbetriebs vor, wobei er sogar eine Verlängerung und zusätzliche Haltestellen in Raifberg und bei der Weitmannbrücke imaginiert. Die Stationen möchte er zu öffentlichen Räumen mit Aufenthaltsqualität machen. Im Falle einer Einstellung des Bahnbetriebs hat Beneder einen Plan B. Dieser sieht die Nutzung des Schwarzbachviadukts als kurze Weganbindung von der Au zum Schillerpark vor. Das Schwarzbachviadukt soll dabei verbreitert und zur Stadtterrasse werden.

Lagerhausturm soll „grüner Turm“ werden

Beim Hauptbahnhof sieht der Architekt Gewerbe, Rast- und Verweilflächen. Für die Bahnreisenden soll ein konsumfreier Aufenthaltsraum mit Coworking-Space-artigen Arbeitsplätzen entstehen. Auch ein Bahnmuseum ist dort angedacht. Den Lagerhausturm will Beneder als „grünen Turm“ zu einem Wahrzeichen der Stadt machen. Am anderen Ende der Citybahn in Kreilhof soll ein Gewerbegebiet entstehen, allerdings unter der Einhaltung architektonischer Mindeststandards.

Sehr konkret sind auch Benders Pläne für den Bereich um das Krankenhaus. Für das Gesundheitszentrum, das dort entstehen soll, bedarf es einiger Rochaden. Wenn für die EVN ein neuer Standort gefunden ist, soll das Pflegeheim auf den jetzigen EVN-Standort wandern. Das jetzige Pflegeheim wird für betreubares Wohnen genutzt. Gegenüber dem Krankenhaus sollen zur Ybbs Glaspavillons realisiert werden, welche über die Untergeschoße des Krankenhauses, des Therapiezentrums und des Pflegeheims erreichbar sind, aber auch von der Öffentlichkeit genutzt werden können. Der IFE-Steg soll als zweigeschoßige Wintergartenbrücke erneuert werden.

In der Hammergasse, dort wo jetzt der Bauhof untergebracht ist, soll verdichteter Wohnbau umgesetzt werden, indem das bestehende Gebäude adaptiert wird.

Stadtnahes Wohnen sieht der Architekt auch auf dem Areal der ehemaligen Molkerei vor. Gegen ein Einkaufszentrum dort spricht er sich ganz klar aus. „Das wäre eine Attacke auf die Innenstadt“, sagte Beneder.

Aufgewertet werden sollen auch bestehende Wohnsiedlungen wie jene in der Ybbsitzer-straße bei der Florianibrücke. Ein neues stadtnahes Wohnprojekt sieht er am Kinoparkplatz.

"Grüne Achse" geplant

In der Innenstadt soll nun am Hohen Markt nach der Neupflasterung ein modulares Möblierungssystem mit Sitzbänken und gärtnerischen Elementen sowie Schirmen und Fahrradständern umgesetzt werden.

Auch über den Verkehr hat sich der Architekt Gedanken gemacht. So plädiert er dafür, mit einem Fuß- und Radwegnetz grüne Achsen durch Waidhofen zu schaffen. Der Verkehr solle an den Berghängen entlang verlaufen. Die zentralen Straßenzüge entlang der Ybbs und des Schwarzbaches – wie Schmiedestraße, Burgfriedstraße, Ybbsitzerstraße und Alte Weyrerstraße – sollen Begegnungszonen werden.

„Das Stadtprojekt soll nicht in einer Schublade verschwinden, sondern als Ideengeber fungieren“, hielt Bürgermeister Werner Krammer bei der Präsentation fest. Als jene Vorhaben aus dem Stadtprojekt, die in näherer Zukunft umgesetzt werden sollen, sieht der Stadtchef das Wohnprojekt am Kinoparkplatz, das Gesundheitszentrum beim Krankenhaus sowie die Reaktivierung des Bene-Areals auf der Zell. Keine Priorität hat für den Stadtchef hingegen die Grabengarage.