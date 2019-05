Mit 3. Mai öffnet das 5-Elemente-Museum im Rothschildschloss wieder seine Pforten. Und es wird klar: Wer heutzutage Gäste ins Museum locken möchte, der muss sich stets Neues, Attraktives einfallen lassen. „Die Ausstellung ist abgesehen von Sonderschauen in den vergangenen 12 Jahren praktisch gleich geblieben, das wollten wir nun ändern“, sagt Bürgermeister Werner Krammer.

Und tatsächlich: Das Museum, das für die Landesausstellung „Feuer & Erde“ im Jahr 2007 eingerichtet worden war, zeigt sich in neuem Gewand. „Wir haben zwar die Kernelemente, die die Geschichte der Stadt aufzeigen sollen, bestehen lassen, dazwischen wurden aber völlig neue Aspekte in den Fokus gerückt“, sagt Historikerin Gudrun Huemer vom Museum.

Neben Einblicken in die Geschichte der Region, die Stadtgeschichte und den Stadtwald wurden zwei Elemente völlig neu geschaffen. „Mostviertler Spielzeugwelt und Schaudepot hat es bisher nicht gegeben. Diese beiden Attraktionen sind auch für Stammgäste und Waidhofner völllig neu“, so Huemer.

Dass man eine exzellente Sammlung alten Spielzeugs aufbieten kann, verdankt man der 2015 verstorbenen Malerin und Kulturpreisträgerin der Stadt Hildegard Kaltenbrunner-Leutgeb. „Sie hat einen Schatz an Puppen und Puppenstuben in einem Privatmuseum zusammengetragen, den ihre Tochter Friedericke dem Museum zur Verfügung stellt“, so Krammer.

Wolfgang Rechberger hat die Sammlung für das Rothschildschloss als Mostviertler Puppenmuseum gestaltet. Einzigartig für ein Museum ist indes die Einrichtung eines Schaudepots. „Es soll einen Eindruck davon vermitteln, wie museale Schätze aufbewahrt werden und andererseits Besuchern die Chance eröffnen, mit originalen Sammelstücken zu hantieren“, sagt Kulturvermittlerin Petra Müller. Maria Gumpinger, Obfrau des Musealvereins, aus dessen Fundus die Exponate stammen, sagt: „Wir können den Großteil unserer über 10.000 Sammelstücke nie zeigen. Daher tut regelmäßiger Wechsel gut.“ Workshops für Kinder und Jugendliche sollen das Museum mit Leben erfüllen. „Die Besucher sind eingeladen, die Geschichte hinter den Exponaten zu erkunden“, so Gumpinger.