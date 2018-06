An die 15.000 Patienten wurden im vergangenen Jahr vom Team der Bezirksstelle des Roten Kreuzes Waidhofen transportiert. 931 Mal musste der Notarzt ausrücken, um Leben zu retten. Insgesamt wurden 678.000 Kilometer zurückgelegt. Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann und mit der die Bezirksstelle Waidhofen einmal mehr ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellt.

„Ohne unsere ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeiter sowie die Zivildienstleistenden und Teilnehmer am freiwilligen Jahr wäre das eigentlich unmöglich“, erklären Bezirksstellengeschäftsführer Wolfgang Frühwirt und Sebastian Bohlheim, der seit 1. April das hauptberufliche Team der Bezirksstelle als Sachbearbeiter für Öffentlichkeitsarbeit, Lehrbeauftragter und Notfallsanitäter verstärkt.

„Daher beschäftigt es uns ständig, den Anteil der Ehrenamtlichen im Rettungsdienst konstant zu halten. Wir zählen immer so an die 200 Freiwillige, im Bereich Gesundheits- und soziale Dienste, wie zum Beispiel in der Seniorenbetreuung, bei der Team-Österreich-Tafel und bei der Krisenintervention sind es 80 bis 90 Leute“, sagen Frühwirt und Bohlheim. „Die Ehrenamtlichkeit ist wie gesagt entscheidend für uns, weil die Anforderungen – bei der Arbeit oder auch familiär gesehen – immer mehr werden. Und natürlich muss auch die Qualität unserer zu tätigenden Arbeit entsprechend sein. Das heißt, Aus- und Weiterbildungen werden immer intensiver. In Zukunft wird es somit wichtiger denn je sein, motivierte Ehrenamtliche trotz erschwerter Rahmenbedingungen zu gewinnen. Darin sehen wir die größte Herausforderung überhaupt.“

„Das Rote Kreuz ist auch weiterhin massiv auf die Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen.“Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Wolfgang Frühwirt

Was die wirtschaftliche Situation der Bezirksstelle betreffe, so gebe es seit 2016, auch durch die Umstellung im Notarztsystem, erhebliche Veränderungen in der Organisation des Dienstbetriebs und der Finanzierung, berichtet Frühwirt. „So wurden die Finanzierung und der Betrieb des Notarzteinsatzfahrzeuges durch eine Ausschreibung und einen Vertrag mit dem Land NÖ geregelt und sichergestellt. Der Mehraufwand im örtlichen Rettungsdienst durch das zusätzlich erforderliche Rettungsfahrzeug mit Mannschaft, der in der Zuständigkeit der Gemeinden liegt, wird uns jedoch nicht abgegolten.

Zusätzlich gibt es auch noch andere Faktoren, außerhalb unseres Einflussbereiches, die uns nicht entgegenkommen. Die Gemeinden zahlen einen Rettungsbeitrag pro Einwohner, der sich zwar für das Jahr um 1,20 Euro erhöht hat, aber bei Weitem unseren Abgang im Rettungsdienst nicht deckt“, berichtet Frühwirt. „Fakt ist, dass das Rote Kreuz auch weiterhin massiv auf die Unterstützung der Bevölkerung durch Spenden angewiesen ist. Für die Abdeckung des Abgangs müssen weiterhin 100 Prozent der Spenden und Vereinseinnahmen herangezogen werden. So hoffen wir vom Roten Kreuz auf eine schon lange angekündigte Änderung im Bereich der Finanzierung, wie sie auch in anderen Bundesländern geregelt ist.“

Seitens des Roten Kreuzes Waidhofen wird man alles da-ransetzen, die internen Betriebsabläufe weiter zu optimieren und die schon jetzt enorme ehrenamtliche Leistung zu forcieren. „Weiters hoffen wir darauf, dass uns die Bevölkerung weiterhin mit Spenden oder einer eventuellen Mitgliedschaft unterstützt. Derzeit haben wir circa 4.000 unterstützende Mitglieder. Wir würden uns freuen, wenn wir noch den einen oder anderen gewinnen könnten.“