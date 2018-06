Zwischen 31. Juli und 28. August verwandelt sich der Schlosshof von Schloss Rothschild heuer wieder in einen Kinosaal unter Sternen. Da lädt nämlich der Verein „Filmzuckerl“ in Kooperation mit der Stadt Waidhofen im Rahmen der Sommerkino-Initiative des Landes NÖ zum bereits achten Mal zum Schlosshofkino. An vier Dienstag-Abenden geht es dabei auf eine abwechslungsreiche cineastische Reise, wobei die Filmauswahl heuer um starke Frauenfiguren kreist

Los geht es bereits am Dienstag, 31. Juli, mit dem preisgekrönten österreichischen Spielfilm „Die beste aller Welten“ von Adrian Goiginger. Basierend auf seiner eigenen Biografie erzählt der Salzburger Regisseur von seiner Kindheit und der Beziehung zu seiner drogenabhängigen Mutter und schafft damit eine liebevolle Hommage an eine, trotz aller widrigen Umstände, starke Frau. Hauptdarstellerin Verena Altenberger wurde für ihre beeindruckende Darstellung bei der Diagonale 2017 als beste österreichische Schauspielerin ausgezeichnet. Bei der Verleihung der achten Österreichischen Filmpreise wurde „Die beste aller Welten“ heuer zum besten Spielfilm gekürt.

Mit dem Weltladen ins Land der Geister

Weiter geht es am Dienstag, 7. August, in Kooperation mit dem Weltladen Waidhofen mit dem Dokumentarfilm „Ghostland – Reise ins Land der Geister“. Die Dokumentarfilmer Simon Stadler, Catenia Lermer und Sven Methling suchen darin das Volk der Ju/‘Hoansi in ihrer Heimat, der Kalahari-Wüste in Namibia auf. Begleitet von den Filmemachern reist eine Gruppe von Stammesangehörigen zum ersten Mal aus der Kalahari in das moderne Namibia und weiter in das von den Ju/‘Hoansi „Land der Geister“ genannte moderne Europa. Was mit einem Blick auf die faszinierende Kultur der sogenannten Buschmänner beginnt, wird zu einem noch faszinierenderen Blick auf unseren westlichen Lebensstil.

Am Dienstag, 21. August, folgt dann der US-Film „Lady Bird“, die erste eigene Regiearbeit von Schauspielerin und Autorin Greta Gerwig. Mit ihrem ebenso charmanten wie witzigen Coming-of-Age-Film gelang dieser ein unerwarteter Welthit. „Lady Bird“ wurde mit zwei Golden Globes und fünf Oscar-Nominierungen bedacht.

Seinen Abschluss findet das diesjährige Schlosshofkino mit der warmherzigen Schweizer Komödie „Die göttliche Ordnung“, die vom Kampf um Gleichberechtigung und der Einführung des Frauenstimmrechts in unserem westlichen Nachbarland Anfang der 70er-Jahre erzählt.

Bei Schlechtwetter findet die Vorführung um 21 Uhr im Kristallsaal des Rothschildschlosses statt. Für das leibliche Wohl sorgt einmal mehr Schlosswirt Andreas Plappert.

Karten sind demnächst im Tourismusbüro und im Weltladen Waidhofen sowie am Vorstellungstag an der Abendkasse erhältlich. Tischreservierungen für Schlosswirt-Gastro-Sitzplätze werden unter 07442/53657 angenommen.