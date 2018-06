Das Gegrillte ist organisiert, die Band Painted Fence hat bereits ihre Zusage erteilt – was fehlt, sind einzig und allein die Stühle. Ein Fehler in der Organisation? Nein, ganz im Gegenteil – eine neue Veranstaltungsidee, die zahlreiche Besucher am Samstag, 2. Juni, 15 Uhr, auf den Hohen Markt locken soll.

Beim Event „Bring your chair“ geht es darum, dass die Gäste selbst ihre Stühle mitnehmen und um einen Tisch platzieren, auf dem Köstlichkeiten der Hoflieferanten serviert werden. Aber auch das Fleisch kann selbst mitgebracht und vor Ort auf den Griller geworfen werden.

Der verrückteste Stuhl wird prämiert und gewinnt einen Gutschein der Firma Schachinger.

Wer außerdem einen Tisch zur Verfügung stellen will, kann dies im Rathaus bei Andrea Lengauer, 07442/511 104 oder andrea.lengauer@waidhofen.at, kundtun. Den Transport des Tisches übernimmt der städtische Bauhof.