Dass die Schüler der Sportmittelschule Waidhofen in Sachen Sport die Nase weit vorne haben, bewiesen sie einmal mehr bei den Bundesmeisterschaften im Bouldern sowie in der Leichtathletik im Juni. Insgesamt holten die Schüler einen dritten Platz und in der Leichtathletik sogar den Landes- und Bundessieg.

Die Bundesmeisterschaften der Schulen im Bouldern wurden von 4. bis 6. Juni in Saalfelden in Salzburg ausgetragen. Es galt, vier knifflige Boulder innerhalb von jeweils 90 Sekunden so oft wie möglich zu klettern. Das vierköpfige Team der Sportmittelschule Waidhofen bewies dort eine kompakte Mannschaftsleistung und sicherte sich den hervorragenden dritten Rang.

Ein starkes Team: Lukas Schweighuber, Michael Fuchsluger, Gabriel Gratzer, Amadin Six, Stefan Ehrlich und Jakob Mandl (v.l.) sicherten sich im Leichtathletik-Bundesbewerb in Tirol souverän den Sieg. | SMS Waidhofen

Doch auch die Leichtathleten aus Waidhofen bewiesen Sportsgeist. Nach dem Landessieg Ende Mai konnte sich das sechsköpfige Burschenteam für den Bundesbewerb in Schwaz in Tirol qualifizieren. Auch dort zeigten die Athleten am 12. Juni groß auf: Im Dreikampf, bestehend aus Weitsprung, 60-Meter-Lauf, Schlagballweitwurf bzw. Kugelstoßen und einer abschließenden Fünfmal-80-Meter-Staffel, zeigten sich die Schüler in Höchstform und holten so den Bundesmeistertitel.