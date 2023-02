Wanderausstellung: Demokratie in Containern

Lebhafte Demokratie braucht politische Bildung. Mit dem Infopoint „Parlament on Tour“ soll das Verständnis rund um politische Arbeit gestärkt werden. Seit Dienstag laden am Rathausplatz in St. Pölten vier Container zum Besuch. In diesen dreht sich alles um die Kammern des Parlaments – Bundesrat und Nationalrat –, Wahlen, die Geschichte der Demokratie in Österreich, politische Partizipation, Gesetzgebung und den Arbeitsalltag von Abgeordneten. „Das Parlament kommt so zu den Menschen, in die Gemeinden und Städte und informiert über Demokratie, Parlamentarismus, Grundrechte, Gewaltentrennung und vieles mehr. Gleichzeitig soll es eine Einladung sein, das am 12. Jänner neu eröffnete Parlament in Wien zu besuchen. Das Ganze kommt also mit einer Einladung“, erklärt Leo Lugmayr. Der Waidhofner ist Leiter der Abteilung Demokratiebildung des Parlaments, in der er das Projekt gemeinsam mit der Amstettnerin Daniela Haberfellner entwickelt hat.

Seit 14. Februar gastiert „Parlament on Tour“ auf dem Rathausplatz in St. Pölten. Es kann kostenlos und selbstständig besichtigt werden. Es bietet Schulen und Spaziergängern Informationen zu Demokratie, Grundrechten und Parlamentarismus. Drei Wochen lang ist es in St. Pölten. Foto: Foto NÖN

Container bleiben drei Wochen lang in St. Pölten

Wichtig bei der Gestaltung der Wanderausstellung war Niederschwelligkeit, um bei möglichst vielen Besucherinnen und Besuchern das Interesse an politischer Arbeit zu wecken beziehungsweise zu stärken. „Parlament on Tour“ wurde in Wien eröffnet und macht nun in der NÖ Landeshauptstadt halt. „Drei Wochen bleiben die Container in St. Pölten, danach geht es weiter nach Graz, Linz und Klagenfurt“, sagt Daniela Haberfellner. Nach den Landeshauptstädten folgen weitere Städte und Gemeinden. Der Besuch ist für alle Altersgruppen interessant. „Themen sind etwa Grundrechte und die Entwicklung des Parlamentarismus seit 1848“, sagt Leo Lugmayr.

Ein Besuch ist während der Öffnungszeiten (10 bis 17 Uhr) möglich. Die Eröffnung findet am Freitag, 17. Februar, 11 Uhr durch Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka, Bundesratspräsident Günther Kovacs, Landtagspräsident Karl Wilfling und Bürgermeister Matthias Stadler statt.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.