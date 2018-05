Im September des Vorjahres beschloss der Waidhofner Gemeinderat mit den Stimmen von WVP, SPÖ und FPÖ die Beauftragung von Architekt Ernst Beneder mit der Überarbeitung seines Stadtprojekts aus dem Jahr 1992. Erste Zwischenergebnisse dieses „Stadtprojekts 2017“ wurden den Gemeinderatsfraktionen und dem Raumordnungsausschuss am Montag präsentiert.

Unter anderem verweist Beneder darin auf das Potenzial der Oberflächengestaltung am Hohen Markt. Im Zuge des Breitbandausbaus biete sich nun die optimale Gelegenheit dieses Projekt in Angriff zu nehmen, heißt es in einer Aussendung der Stadt.

„Ein Kleinsteinpflaster, wie es im Bereich der Raiffeisenbank vorhanden ist, soll den historischen Stadtkern weiter aufwerten“, erklärt Bürgermeister Werner Krammer. Gemeinsam mit dem neuen Kümmerer für den Hohen Markt, Christoph Dahdal, führte der Stadtchef Gespräche mit fast allen Anrainern und Geschäftsinhabern. „Die Anrainer und Geschäftsleute begrüßen dieses Projekt und hoffen, dass der Hohe Markt für Handel und Besucher dadurch attraktiver wird“, sagt Krammer.

Durch den Breitbandausbaus sind derzeit große Flächen des Pflasters im Stadtteil geöffnet. Die Oberflächenneugestaltung könne daher ohne zusätzliche Beeinträchtigungen vonstattengehen, heißt es seitens der Stadt. Noch in den Sommermonaten möchte man das Projekt realisieren. Bereits am Samstag, 2. Juni, lädt die Stadt um 11 Uhr zum nächsten Quartierstreff im ehemaligen Geschäft Cecil am Hohen Markt.