Testangebot soll bleiben .

Auch wenn die Regierung am Montag das „Freitesten“ offiziell abgesagt und den Lockdown für alle bis 24. Jänner verlängert hat, soll es am 16. und 17. Jänner in Waidhofen in der Sporthalle (Plenkerstraße 34) von 8 bis 18 Uhr wieder die Möglichkeit von freiwilligen Covid-Flächentests geben.