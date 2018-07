Anfang 2013 schloss das Traditionswirtshaus „Schwarzer Bär“ in der Waidhofner Ybbstorgasse seine Pforten. Betreiberin Elisabeth Dvorák verabschiedete sich nach über 40 Jahren in den Ruhestand. Als Frühstückspension führte die Wirtin das ehemalige Gasthaus Breitwieser aber nach wie vor weiter.

Anfang Mai haben nun Franz Stressler und Michaela Zehetner das historische Stadthaus übernommen. Sie betreiben die Frühstückspension „Zum Schwarzen Bären“ nun weiter. Davor haben die beiden neuen Hauseigentümer das Gebäude, das zu den ältesten im Waidhofner Stadtkern zählt und seit 1602 einen Gastronomiebetrieb beherbergt, in enger Abstimmung mit dem Denkmalamt renoviert. Nun erstrahlt der Beherbergungsbetrieb, der seinen Betrieb bereits wieder aufgenommen hat, in neuem Glanz.

„Ybbstalradweg bringt zahlreiche Gäste“

Michaela Zehetner, die auch ein Haarstudio in Böhlerwerk betreibt, und Franz Stressler, Chef eines Waidhofner Malerbetriebs, war ein nahtloser Übergang bei der Frühstückspension wichtig. Schon jetzt können sie sich über zahlreiche Buchungen freuen. „Vor allem der Ybbstalradweg bringt zahlreiche Gäste. Aber auch Kurzurlauber und Monteure buchen sehr gerne. Und eine größere Pilgergruppe hat sich auch angekündigt“, erzählt Stressler. Sieben Zimmer stehen für die Gäste in der Frühstückspension „Schwarzer Bär“ zur Verfügung. Ab einem Preis von 42 Euro kann man es sich in einem dieser Zimmer gemütlich machen und auch ein Frühstück genießen. „Es freut mich sehr, dass der Beherbergungsbetrieb weitergeführt wird. Für die Stadt ist das sehr positiv“, sagt Tourismusstadtrat Peter Engelbrechtsmüller.