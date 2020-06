Am Freitag durften die Beherbergungsbetriebe in der Region wieder ihre Pforten öffnen. Ausländische Gäste bleiben dabei aber vorerst aus. Mitte März führte die Regierung in Folge der Covid-19-Pandemie nämlich Einreisebeschränkungen nach Österreich ein. Lockerungen sollten am Mittwoch dieser Woche in einer Pressekonferenz verkündet werden.

Die Rechercheplattform Addendum hat sich die Nächtigungszahlen in der Sommersaison 2019 in den Gemeinden des Bezirks angeschaut und den Anteil der ausländischen und inländischen Gäste erhoben.

Den höchsten Anteil an ausländischen Gästen im Bezirk Amstetten hatte zwischen April und November 2019 demnach die

Statistik Austria/addendum; shutterstock.com/Atiketta Sangasaeng; Grafik: Dürrmoser

Gemeinde Kematen mit 98 Prozent. 2.500 Nächtigungen zählte man in Summe. 2.451 davon waren auf ausländische Gäste zurückzuführen.

„Dabei handelt es sich um Mitarbeiter, die bei der Firma Mondi, der voestalpine oder bei anderen Betrieben im Wirtschaftspark Kematen tätig sind und in Privatquartieren in der Gemeinde oder im Bachlerhof untergebracht sind“, klärt Bürgermeisterin Juliana Günther auf. Touristische Nächtigungen habe man in Kematen wenig. Der Schneerosenweg oder das Naturbad im Sommer seien aber bei Tagestouristen sehr beliebt, hält die Ortschefin fest.

Mit 72,4 Prozent ist Allhartsberg im Bezirk Amstetten die Gemeinde mit dem vierthöchsten Anteil an ausländischen Übernachtungsgästen. Mit 1.379 Übernachtungen in Summe ist der Tourismus, wie in Kematen, aber auch hier kein großes Thema.

Eine der drei Tourismus-Hochburgen im Bezirk Amstetten ist hingegen die Stadt Waidhofen. Die Ybbstalmetropole weist in der Sommersaison 2019 mit 20.270 Nächtigungen hinter Amstetten und St. Valentin die dritthöchste Anzahl an Nächtigungen auf. Mit 14.716 ist der Großteil davon auf Österreicher zurückzuführen. Das sind 72,6 Prozent.

Ybbstalradweg und Urlaub am Bauernhof

„Wir haben schon einige Gäste, etwa aus Deutschland, die bei uns Urlaub am Bauernhof machen, der Ybbstalradweg als Tourismusmagnet zieht aber eher inländische Gäste an“, erklärt sich das Bürgermeister Werner Krammer. „Ausländische Gäste werden in der Region wohl eher in der Wintersaison rund um das Hochkar Urlaub machen.“

Den zweithöchsten Anteil an inländischen Gästen hält mit 86,1 Prozent die Gemeinde Hollenstein. Mit in Summe 16.192 Übernachtungen im Sommer 2019 befindet sich die Gemeinde im Bezirk an fünfter Stelle.

Und wie sieht es mit den weiteren Ybbstalgemeinden aus? Ybbsitz hält mit 5.682 Übernachtungen in der Sommersaison 2019 den zehnten Platz im Nächtigungsranking. Mit 29,8 Prozent ist der Ausländeranteil hier nur gering. Auf Platz 16 folgt dann mit 2.984 Übernachtungen Sonntagberg (Ausländeranteil: 52,1 Prozent), Kematen liegt auf Platz 19, Opponitz mit 2.253 Übernachtungen auf Platz 20 (Ausländeranteil: 50,8 Prozent).

In der einwohnermäßig kleinsten Gemeinde des Bezirks, in St. Georgen/Reith, zählte man im Sommer 2019 1.063 Nächtigungen (Ausländeranteil: 24,2 Prozent).