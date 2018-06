Bei der Glasfaserverlegung in der Waidhofner Innenstadt hinkt man dem neuen Bauzeitplan etwas hinterher. Nach diesem hätte die Pflasterwiederherstellung am Oberen Stadtplatz bereits am Mittwoch der Vorwoche abgeschlossen sein sollen. Doch zu Wochenbeginn wurden noch immer emsig Pflastersteine verlegt.

Aufgrund der Witterung und des Fronleichnamsfestes sei die bauausführende Firma am Oberen Stadtplatz leicht in Verzug gekommen, heißt es aus dem Magistrat. Da die Arbeiten in der Hintergasse und im Bereich Fuchslueg aber bereits weiter fortgeschritten seien als geplant, werde man diese Verzögerung wieder aufholen. Noch am Mittwoch sollen die Arbeiten zwischen Freisingerberg und Apotheke abgeschlossen werden.

Aufgrund von Grabungsarbeiten ist die Ybbstorgasse am Mittwoch von 7 bis 17 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ein Passieren der Baustelle für Fußgänger ist möglich. Eine Gegenfahrbahn in Richtung Freisingerberg wird eingerichtet. Die Pflasterflächen werden zu einem späteren Zeitpunkt wieder hergestellt.