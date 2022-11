Neues Musikvideo von Indie-Band NEPS: Konsumkritik mit Humor

Die Indie-Band NEPS mit Wurzeln in Waidhofen und Weyer veröffentlichte vergangene Woche eine neue Single mit dazugehörigem Video. Die Single „No Money“ ist ein Vorbote auf eine EP, die bei dem Wiener Label „Feber Wolle“ erscheinen soll, mit dem die Band seit anderthalb Jahren zusammenarbeitet.

„Es geht um den Überdruss an der Werbung“, erklärt Schlagzeuger Stefan Dammerer die Idee hinter dem Video. „Es werden Bedürfnisse geweckt und man soll konsumieren, um glücklich zu sein. Überall bekommt man Lebensvorschläge geliefert, sei es auf Facebook oder Instagram.“ Die Thematik wurde in dem Musikvideo zur Single so umgesetzt, dass die Band ein mysteriöses Produkt bewirbt, eine Schachtel mit der Aufschrift „NEPS 20 in 1“. Von Eiscreme und Softdrinks über Kaffee und Burger bis hin zur Zahnpasta und zum Taschentuch kann dieses Produkt anscheinend alles, allerdings hat der fortschreitende Konsum auch Auswirkungen auf die Band. „Wir werden im Laufe des Videos immer dreckiger, das soll diese Zwangsbeglückung durch die Werbung thematisieren“, verrät Dammerer.

Wenn damit auch ein ernstes Thema angesprochen wird, war es der Band dennoch ein Anliegen, sich der Thematik nicht auf zu trockene Weise zu nähern. „Uns war es wichtig, Humor und Nahbarkeit zu zeigen“, meint Dammerer. „Wir wollen auf keinen Fall eine abgehobene Band sein, sondern auch mit den Besucherinnen und Besuchern Spaß machen.“

Dem Do-It-Yourself-Gedanken folgend wurde das Video zu „No Money“ in Eigenregie in der Scheune des Elternhauses von Gitarrist Matthias Bramauer in Waidhofen gedreht.

Video zur Single wurde in Waidhofen gedreht

Hannah Strobl, Selina Podschlapp und Isabel Wöckl, alle Studienkolleginnen Bramauers an der FH für Medientechnik in St. Pölten, zeichneten für Dreh und Schnitt verantwortlich, „Feber Wolle“-Labelgründer Patrick Til übernahm die Tonmischung, der Schlagzeuger und Tontechniker Martin Scheer das Mastering.

Bald gibt es auch die Gelegenheit, NEPS live in der Region zu sehen. Am 5. November lädt der Verein Frikulum zu einem Labelabend mit „Feber Wolle“ und „soda.mithimbeer“ in den neu renovierten Bertholdsaal in Weyer. Neben NEPS treten die Bands Picobello und Grant auf. Außerdem gibt es für Musikinteressierte an dem Abend die Gelegenheit, mit den Verantwortlichen hinter den beiden Labels sowie mit Musikjournalistinnen und -journalisten zu reden. „Das Event zielt auf Jugendliche ab, die sich Tipps für ihre Musikarbeit holen wollen“, meint Dammerer.

