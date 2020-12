Um Menschen in Notlagen rasch finanziell unterstützen zu können, wurde das Waidhofner Spendenkonto in einen Sozialfonds umgewandelt. Die NÖN berichtete.

In den vergangenen Wochen konnte dem Sozialfonds bereits eine ansehnliche Summe zugeführt werden. Einerseits übergab Bürgermeister Werner Krammer den Erlös von 700 Euro aus dem Forellen- und Honigverkauf sowie vom Pflanzentauschmarkt an die Leiterin des Referats Jugend, Familie und Soziales, Birgit Fabian. Der Pflanzentauschmarkt fand im Mai am Hohen Markt statt. Dort verkaufte Stadtgärtner Jan-Michael Fabian die Waidhofner Bio-Erde sowie bunte Pflanzenmischungen. Die Forellen, die im Oktober gemeinsam mit dem Waidhofner Stadthonig am Wochenmarkt verkauft wurden, stammten wie jedes Jahr aus dem Forellenbrunnen am Freisingerberg.

Doch nicht nur seitens der Stadt wurde Geld in den Sozialfonds eingespeist. Auch Inge Janda und Pfarrer Siegfried Kolck-Thudt von der Evangelischen Pfarrgemeinde übergaben dem Sozialreferat einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro. Die evangelischen Frauen verkaufen alte Schmuckstücke beim Flohmarkt „Kunst & Krempel“ am Hohen Markt, um so Spenden für Menschen in Notlagen zu sammeln.