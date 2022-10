100 Jahre im Lockdown: Märchenaufführung der Volksbühne begeisterte

Endlich können sich Kinder etwas darunter vorstellen, wenn man lange Zeit das Haus oder – wenn schon – das Schloss nicht verlassen darf und Schlafen der einzige sinnvolle Ausweg ist, um das Eingesperrtsein zu lindern. So könnte man es zynisch zuschneiden. Nein, tatsächlich gelingt dem Ensemble der Waidhofner Volksbühne mit der Inszenierung des gleichermaßen berühmten und beliebten Volksmärchens, das die Brüder Grimm niedergeschrieben haben, ein herzliches und originalgetreues Stück, das am Samstag seine Premiere feierte.

Susanne Leonhartsberger, die für die gelungene Regie verantwortlich zeichnet, stellt die böse 13. Fee markig dar. Das Königspaar wird von den Volksbühne-Profis Manuela Eichleter und Paul Konecny sehr trefflich dargestellt. Erfrischend in ihren Rollen sind Elisabeth Hilbinger als Dornröschen und Susanne Zeilinger als deren Hofdame.

Dem Nachwuchs sein Bühnendebut

Zwei lustige Gegenspieler treten mit Daniel Aspalter als Koch und Max Bernreitner als dessen pfiffiger Küchengehilfe auf den Plan. Ein ausgleichendes Gegengewicht dazu stellt eine Grande Dame der Volksbühne, Hilde Fally, als Magd dar, die das Märchen inhaltlich auf Höhe der Zeit hob. Herausragend durch ihre Gesangspartien kann die Leistung von Astrid Tanzer in der Rolle der „guten“ 12. Fee unterstrichen werden. Jakob Pschorn rettet die von allen bewunderte Prinzessin schließlich effektvoll aus dem Jahrhundertschlaf, die Rolle des Knappen gibt Florian Marzik, wobei die beiden Letzteren auch als Wächter einen kabarettistisch eingefärbten Auftritt haben.

Clever bietet die Volksbühne dem Schauspielernachwuchs im wahrsten Sinn des Wortes die Bühne. Hanna Marzik, Marie Herzog, Miriam Boxleitner und Elena Riess feiern ihr Bühnendebut.

Für den zuletzt erkrankten Hanno Frangenberg, der bei der Generalprobe noch als Hofmarschall brilliert hatte, sprang am Tag vor der Premiere Christoph Marcik ein, der die Aufgabe in bewährter Form erfüllte. In jedem Fall ist die Märcheninszenierung einmal mehr eine liebevoll gelungene Inszenierung, die niemand versäumen sollte, dem Theater, Volksbühne und Märchen ein Anliegen sind. Eine schöne Geste an die Kinder!

