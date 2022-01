100 Jahre NÖ: Turbulente Zeiten, historische Momente

Am 1. Jänner 1922 wurde Wien vollständig von Niederösterreich getrennt, das Land Niederösterreich feiert heuer also sein hundertjähriges Bestehen. Die NÖN hat sich umgehört, welche historischen Meilensteine es in diesem Zeitraum im Ybbstal gab und welche weiteren Jubiläen regional gefeiert werden.

Waidhofens Stadtarchivar Peter Fraundorfer ließ uns eine Aufstellung der wichtigsten historischen Ereignisse der letzten 100 Jahre zukommen und erzählt dazu: „Neben 100 Jahren Niederösterreich feiert Waidhofen heuer noch einige weitere Jahrestage. 1922 übersiedelte das Rathaus an seinen heutigen Standort. 2011 wurde der Tunnel unter dem Buchenberg eröffnet, da wäre also letztes Jahr zehnjähriges Jubiläum gewesen, was aber aufgrund der Pandemie wohl eher untergegangen ist. Der wichtigste Eckpunkt für Waidhofen ist aber sicher die Gemeindezusammenlegung 1972. Hier wird es auch eine Fotoausstellung zur 50-Jahr-Feier geben.“

Städtisches und ländliches Leben werden vereint

Auch Waidhofens Bürgermeister und Obmann des Vereins Eisenstraße, Werner Krammer, streicht dieses Ereignis als maßgeblich hervor: „Mit Sicherheit sehr einschneidend und auf jeden Fall von Erfolg gekrönt waren die Gemeindezusammenlegungen. Im Jänner ist es genau 50 Jahre her, dass diese zukunftsweisende Entscheidung zur Zusammenlegung der Gemeinden unter dem Motto ,Stadt und Land – Hand in Hand‘ in Waidhofen gefällt wurde. Der Slogan ,Stadt und Land – Hand in Hand‘ wird dabei nicht alt. Es zeigen sich immer wieder neue und gute Facetten, die einen ganz besonderen Mehrwert ausmachen. Wir haben zum einen das städtische Leben und die Elemente des Urbanen. Auf der anderen Seite das Ländliche, Natürliche, Bodenständige, das wir so brauchen. Das ist nicht nur die Stärke Waidhofens oder der Region, sondern auch jene von Niederösterreich.“

Auch die NS-Zeit und der Zweite Weltkrieg waren einschneidende Ereignisse für die Region. 1944 gab es Bombenangriffe auf Waidhofen, die mehrere Tote und Verletzte sowie erhebliche Sachschäden forderten. Ab dem 8. Mai 1945, dem Tag der Kapitulation der Deutschen Wehrmacht, der als Tag der Freiheit in die Geschichte einging, wurde Waidhofen von der Roten Armee verwaltet, die ihre Kommandantur im Rathaus aufschlug. „Das letzte Jahrhundert war historisch gesehen ein sehr turbulentes. Es gab eine lange Zeit der Unsicherheit – Diktatur, Weltkrieg, Besatzungszeit – und seit 1945 auch eine lange Zeit geprägt von Frieden. Das schlägt sich natürlich auch in der Entwicklung unserer Region nieder und es gab wohl in jeder Gemeinde Ereignisse, die diese Geschichte widerspiegeln“, meint Krammer.

Die letzten 20 Jahre standen vor allem im Zeichen einer Erneuerung der Stadt, die Waidhofen auch als touristisches Ziel attraktiver machen sollte. Dazu zählen zum Beispiel die Neugestaltung der Innenstadt, die Eröffnung des Schlosshotels Eisenstrasse im alten Zeller Schloss, der Umbau des Schlosses Rothschild durch den Architekten Hans Hollein und die Eröffnung des 5-Elemente-Museums.