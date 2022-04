150 Bäume im neuen Wirtschaftspark Kreilhof

Werbung

Im Oktober 2020 erfolgte der Spatenstich für den Wirtschaftspark Kreilhof. Mittlerweile haben mit der LITE GmbH und der PB Elektrotechnik GmbH die ersten Unternehmen im Gewerbepark ihre neuen Firmensitze bereits in Betrieb genommen. Noch am Bauen ist die Firma HAFO. Im Juli möchte das Forsttechnik-Unternehmen im Teilbetrieb mit der Produktion starten. Das Team solle in naher Zukunft auf 15 bis 18 Mitarbeiter aufgestockt werden, berichtet Geschäftsführer Wolfgang Haselsteiner. Die im Bereich der Kunststofftechnik tätige ATC Engineering GmbH hat den Baubeginn mit 2023 avisiert. Rund 20 neue Arbeitsplätze entstehen.

Die Stadt Waidhofen möchte im Wirtschaftspark Kreilhof Wertstoffsammelzentrum, Bauhof sowie Forstbereich und Wasserwerk bündeln. Als erstes soll das Wertstoffsammelzentrum an den neuen Standort übersiedeln. Die Planung dafür soll noch dieses Jahr erfolgen.

Wie die NÖN berichtete, wird derzeit auch geprüft, ob das neue gemeinsame Feuerwehrhaus der Waidhofner Stadtfeuerwehr und der FF Zell, die sich in den nächsten viereinhalb Jahren zu einer gemeinsamen Feuerwehr zusammenschließen, im Wirtschaftspark errichtet werden kann. Dabei stelle sich derzeit auch die Frage, ob die Realisierung des Feuerwehrhauses auf dem Grundstück der Stadt möglich sei oder ein weiteres Grundstück benötigt werde, berichtet Bürgermeister Werner Krammer. Zurzeit sind noch ein 5.000 Quadratmeter großes und ein 800 Quadratmeter großes Grundstück im Wirtschaftspark verfügbar.

Abbiegespur, Busbuchten und Radweganbindung

In der finalen Phase ist man mittlerweile bei der Grünraumgestaltung. Insgesamt befinden sich im Wirtschaftspark Kreilhof 1.000 Meter nicht asphaltierte Gehwege. Sämtliche Autostellplätze werden mit Rasengittersteinen belegt. Für die effektive Nutzung von Regenwasser kommt ein DrainGarden-System zum Einsatz. Daneben werden schon fleißig Bäume gepflanzt. Um die 150 Bäume werden sich letztendlich im neuen Wirtschaftspark befinden: von Linden und Weiden über Eichen und Birken bis hin zu Zierapfel und Zierbirne.

Als nächstes steht nun die Errichtung einer Abbiegespur sowie der Busbuchten entlang der B 31 am Plan. Auch die Anbindung des aktuell im Bau befindlichen Radwegs von Waidhofen nach Gstadt an das Betriebsgebiet ist dabei Bestandteil der Bauarbeiten. Während der Arbeiten könne es zu Verzögerungen im Straßenverkehr kommen, heißt es seitens der Stadt. Der Verkehr werde aber immer auf mindestens einer Fahrspur aufrechterhalten.

„Mit dem Wirtschaftspark Kreilhof erhalten und schaffen wir Arbeitsplätze für die Menschen“, hält Stadtchef Krammer fest. „Die Unternehmen finden hier ein adäquates Umfeld mit guter Verkehrsanbindung. Gleichzeitig beweisen wir mit den hohen ökologischen Standards, dass Wirtschaft und Klimaschutz durchaus Hand in Hand gehen können.“

