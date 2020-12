Noch ausreichend Kapazitäten, sowohl was die Betten als auch was das Personal angeht, hat man derzeit am Landesklinikum Waidhofen für Covid-19-Patienten. 30 Betten und sechs Intensivbetten stehen nach wie vor bereit. 20 Coronapatienten wurden am Montag am Klinikum behandelt. Am Montag der Vorwoche waren es noch 25. Drei Personen mussten intensivmedizinisch betreut werden. 21 Mitarbeiter galten am Montag als Covid-positiv.

Zuletzt wurden am Landesklinikum zwei Todesfälle in Folge einer Covid-19-Erkrankung vermeldet. Am Mittwoch der Vorwoche gab die Landesgesundheitsagentur den Tod eines 78-jährigen Mannes bekannt, am Montag den Tod einer 83-jährigen Frau.