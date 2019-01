„Die Beziehungen des Angeklagten waren von Gewalt geprägt. Sex wollte er immer wieder und hat seinen Trieb gewaltsam befriedigt. In seinem Leben wurden ihm noch nie Grenzen aufgezeigt, das soll sich jetzt ändern“, sagt eine Staatsanwältin in einem Prozess am Landesgericht gegen einen 20-Jährigen aus Waidhofen.

Die Anklägerin beantragt Bestrafung und Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. „Für das erste Opfer setzte es Ohrfeigen und Faustschläge. Er hat es gewürgt, an Haaren gerissen, gegen eine Glastür gestoßen. Als es schwanger wurde, boxte er es in den Bauch“, setzte die Staatsanwältin fort.

„Wenn du das nicht machst, schmeiße ich dich in die Ybbs“

Ähnliches hätten auch zwei weitere Freundinnen des 20-Jährigen erleiden müssen. Außerdem soll sich der Angeklagte an einer Alkoholisierten vergangen und einen zwölfjährigen Burschen zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Dabei habe er gedroht: „Wenn du das nicht machst, schmeiße ich dich in die Ybbs.“ Laut psychiatrischem Gutachter leide der Angeklagte an einer Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen Anteilen.

Weil mutmaßliche Opfer, so der einem Schöffensenat vorsitzende Richter, „nicht glaubwürdig waren“, wurde der Waidhofner von vielem freigesprochen.

Wegen Missbrauchs einer wehrlosen Person und sexuellen Missbrauchs des Zwölfjährigen setzte es zwei Jahre teilbedingte Freiheitsstrafe, davon muss der 20-Jährige acht Monate in Haft verbüßen. Weisungen wie Therapie und Medikamenteneinnahme wurden erteilt. Bewährungshilfe wurde angeordnet. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.