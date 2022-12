20 Jahre ProMami: Hebammen-Team feiert Jubiläum

„Von Anfang an bestimmt die Hebammenkunst unser Leben“, mit diesen Worten des griechischen Philosophen Sokrates begrüßte Hebamme Beatrix Cmolik die zahlreichen Gäste, die ihrer Einladung gefolgt waren, um das zwanzigjährige Jubiläum von ProMami in Waidhofen zu feiern.

Das Angebot der Hebammen von ProMami reicht von der Betreuung von Paaren mit Kinderwunsch über Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett bis zum ersten Geburtstag des Babys. „Wir sind Zentren für reproduktive Gesundheit“, hielt Cmolik fest. „Das erfordert Betreuungsqualität – so sind alle Hebammen verpflichtet, sich laufend fortzubilden.“ Das ProMami-Team informiert die Eltern über die Abläufe rund um die Geburt und vermittelt so Sicherheit. Aber auch emotionale Themen in der neuen Familie bräuchten Betreuung und Unterstützung, meinte Cmolik. „Das wäre ohne Partner und einem Team bestehend aus Ärzten, Landesklinikum, Kinder- und Jugendhilfe sowie Psychologen nicht möglich“, bedankte sich Cmolik für die gute Zusammenarbeit.

Mehr Hebammen und mehr Ausbildungsplätze

Doch ihr Blick richtete sich auch in die Zukunft: „Es braucht mehr Hebammen, mehr Ausbildungsplätze und mehr gesundheitsfördernde Projekte. Nur so ist es uns weiter möglich, zur Gesundheit der uns anvertrauten Menschen beizutragen.“

Bürgermeister Werner Krammer betonte die Wichtigkeit des ProMami-Teams: „Wir leben in einer Region, in der man von Anfang an betreut wird und wo es Hebammen gibt, die nicht damit aufhören, bei Entscheidungsträgern hinzuweisen, was notwendig ist.“ Auch Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig wies auf die elf ProMami-Einrichtungen in Niederösterreich und deren Notwendigkeit für die Bevölkerung hin: „Es braucht diese Berufe und die Menschen, die mit Beharrlichkeit, Ausdauer und Empathie für dieses Thema brennen.“ Auch Landtagsabgeordneter Anton Kasser bedankte sich bei Cmolik für ihre Aufbauarbeit und ihr Engagement, das werdenden Müttern und Vätern Begleitung, Führung und Sicherheit bringe.

Im Rahmen der Feier zeigte Fotografin Magdalena Mandl in den Räumlichkeiten von ProMami berührende Babyfotos zum Thema „Von Anfang an“. Als Mutter habe sie gemerkt, wie schnell sich Neugeborene entwickeln, wie wertvoll diese Zeit sei und wie schön es sei, sie mit Bildern kurz anhalten zu können, sagte sie.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.