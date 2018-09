„Immer, wenn er Alkohol konsumiert hat, wird er gewalttätig“, sagt Staatsanwalt Leopold Bien über einen Waidhofner. Sieben Vorstrafen hat der 27-Jährige bereits ausgefasst, nun sitzt er wieder vor Gericht. Versuchte Vergewaltigung, Nötigung und gefährliche Drohung werden ihm diesmal vorgeworfen.

Opfer vieler Gewalttaten soll seine Lebensgefährtin gewesen sein. „Es war eine On-Off-Beziehung. Nach einem Streit versuchte der Angeklagte, während die Frau schlief, sie zu vergewaltigen. Das Opfer hat sich gewehrt, dabei hyperventiliert. Da erst hat er von ihr abgelassen“, sagt der Staatsanwalt.

Drohung via Handy

„Überlege dir, was du tust. Ich werde mir nicht die Hände schmutzig machen, das werden andere erledigen“, habe er ihr via Handy gedroht, falls sie ihn anzeige. Der 27-Jährige landete in U-Haft. Gegen ein Kontaktverbot wurde er enthaftet. Daran gehalten haben soll er sich nicht „Ich werde dir den Schädel einschlagen“, soll er gedroht haben.

Der Angeklagte ist nicht geständig. Er steht vor dem Schöffensenat unter Ausschluss der Öffentlichkeit Rede und Antwort. Auf ein Urteil muss er warten, der Prozess wird vertagt.