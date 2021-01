Rund 280 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden sich am Samstagnachmittag zu einem „Spaziergang“ durch Waidhofen ein, um derart ein Zeichen gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung zu setzen. Angemeldet war der Protestzug nicht, die Organisatoren blieben bis zuletzt unbekannt.

Als „Waidhofen geht spazieren“ oder „Spaziergang gegen die Corona-Dikatatur“ machte die Protestveranstaltung zuvor in den sozialen Medien die Runde und sorgte für rege Diskussionen, die teilweise auch verbal eskalierten. Dadurch war auch die Behörde alarmiert. In Abstimmung mit dem Magistrat Waidhofen warf ein Großaufgebot der Polizei ein Auge auf den Protestzug, regelte den Verkehr und achtete darauf, dass die Corona-Regeln eingehalten wurden.

Großaufgebot der Polizei im Einsatz

Vom Kinoparkplatz setzte sich der Protestzug über die Pocksteinerstraße und den Graben zum Eberhardplatz in Bewegung, zog dann über den Unteren Stadtplatz und den Freisingerberg auf den Oberen Stadtplatz und bewegte sich weiter durch das Ybbstor und den Graben rauf zum Gymnasium. Dort verabschiedeten sich bereits die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ein zweite Runde führte den Tross dann abermals über den Eberhardplatz in die Innenstadt und weiter bis vor das Waidhofner Rathaus. Dort wurden dann – als „Zeichen für Frieden und Freiheit“ – Kerzen angezündet. Nach einer Stunde löste sich der Protestzug auf.

Schilder mit Botschaften waren bei der Protestveranstaltung nur ganz vereinzelt zu sehen. „Selbstbestimmung statt Manipulation“ war etwa auf einem zu lesen, „Aufklärung statt Angstpropaganda“ und „Demokratie statt Coronadiktatur“ prangten auf zwei weiteren. Nur kurz wurde vereinzelt „ Friede, Freiheit, keine Diktatur„ skandiert. Ansonsten verlief der Protest sehr ruhig.

Anzeigen wegen Verstoß gegen Corona-Regeln

Die Polizei hielt den Tross mehrmals an, um die Einhaltung von einem Meter Abstand unter den Teilnehmern und das Tragen eines Mundnasenschutzes einzufordern. Gegen mehrere Teilnehmer, die dem auch nach mehrfacher Aufforderung nicht nachkamen, wurde Anzeige erstattet. Ansonsten gab es keine Zwischenfälle, der Protest verlief friedlich.

Unter den Teilnehmern befanden sich neben Bürgern aus Waidhofen und dem Ybbstal auch Personen, die schon an mehreren derartigen Protestzügen teilgenommen hatten – das war in Gesprächen zu vernehmen.

Seitens der Politik beteiligten sich der Waidhofner FPÖ-Gemeinderat Dieter Bures und UBV-Bauernkammerrat Hubert Buchinger an dem Protestzug.