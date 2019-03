Während man Ende Februar in allen niederösterreichischen Bezirken im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang der Arbeitslosigkeit verzeichnete, stieg die Arbeitslosigkeit im AMS-Bezirk Waidhofen um 1,5 Prozent leicht an. So waren auf der Bezirksstelle mit Monatsende 550 Personen als arbeitslos vorgemerkt.

Gegenüber dem Jänner konnte die Arbeitslosigkeit im Ybbstal jedoch um 112 Personen deutlich verringert werden. „Die gute Witterung und die gute Wirtschaftssituation haben das begünstigt“, hält AMS-Leiterin Anita Prüller fest. „Das ist eine gute Ausgangssituation für die weiteren Monate.“

Erfreulich ist ein Rückgang der Arbeitslosigkeit im Februar von 6,2 Prozent bei den Unter-25-Jährigen. Doch auch bei den Über-50-Jährigen konnte ein Rückgang von 2,8 Prozent verzeichnet werden.

„Leider gibt es aber gegenüber Februar 2018 bei den Personen mit anerkannter Behinderung eine Steigerung um 20 Prozent“, berichtet Prüller. „Diese Personengruppe gilt es besonders intensiv mit entsprechenden Beratungs- und Förderangeboten zu unterstützen.“

Aber auch vorgemerkte Ausländer müssten durch eine entsprechende Qualifizierung gefördert werden, zumal es auch hier eine Steigerung um 10 Prozent gegenüber 2018 gebe. Die AMS-Chefin verweist auf zielgerichtete Förderungen und Kursangebote, die für Personen mit besonderem Unterstützungsbedarf ab 1. März wieder zur Verfügung stehen.