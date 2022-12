6.000 Setzlinge für Quellschutzgebiet Mitterlugquelle

Das erweiterte Quellschutzgebiet der Mitterlugquelle war bislang eine Weide. Durch die Aufforstung mit 6.000 Baumsetzlingen erfährt dieses Gebiet nun eine deutliche Aufwertung sowohl für die Speicherung als auch für die Filterung des Wassers.

Der Initiative, die von den Grundbesitzern David Brenn und Josef Winklmayr sowie von Stadtrat Anton Schörghofer ausging, schlossen sich auch Freiwillige und Mitglieder des Gemeinderats an.

4.000 der insgesamt 6.000 zu pflanzenden Bäume wurden in einem großen Miteinander gesetzt. Zwei Tage lang waren Mitglieder des Gemeinderats, das Wasserwerk und der städtische Forst mit den Grundeigentümern im Einsatz.

„Danke allen, die sich an dieser Aktion beteiligt haben. Jeder Baum ist ein Gewinn für die Stadt Waidhofen und gerade die sensible Nutzung dieses Quellschutzgebiets führt einem deutlich vor Augen, welche Schätze wir zu wahren haben“, erklärte Bürgermeister Werner Krammer, der sich selbst an der Aktion beteiligte.

Gepflanzt wurde ein bunter Mischwald mit Lärchen, Buchen, Eichen, Spitzahorn, Bergahorn und Tannen. Die restlichen 2.000 Bäume wurden anschließend von einem Unternehmen gesetzt.

