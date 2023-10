„Abwärts“ im Schlosskeller ging in die nächste Runde

Die mittlerweile wohlbekannte Veranstaltungsreihe „Abwärts“ vom Kulturverein Förderband ging am Freitag der vorigen Woche im Schloss Rothschild in ihre nächste Runde. Beim ausverkauften Event konnten die Besucherinnen und Besucher erstmal die Progressive/Post Metal Band aus Amstetten „Hills Like White Lions“ bestaunen, die ihr brandneues Album „Meander“ auf der Bühne des Schlosskellers erfolgreich präsentierte.

Die Band „Hills Like White Lions“ aus Amstetten eröffnete die traditionelle Eventreihe im Schlosskeller. Foto: Tata Asatiani-Aigner

Als Hauptact spielte die Wiener Band „Desolat“. Die drei Musiker heizten dem Publikum mit ihren Nummern ein, die eine Mischung zwischen Noise-Rock, Sludge, Hardcore, Crust & Death Metal darstellten. Die Mitglieder und der Obmann des Kulturvereins, Valentin Dowalil, freuten sich über das gelungene Event.