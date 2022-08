Aktionstag für Brennholz als Unterstützung für Haushalte

Werbung Edelsegger Metals GmbH Anzeige Neue Zeiten sind angebrochen

Die aktuelle Teuerungswelle stellt zahlreiche Menschen vor große finanzielle Herausforderungen. So machen sich viele Bürgerinnen und Bürger derzeit auch Sorgen, dass sie ihre Haushalte in der kalten Jahreszeit nicht mehr ausreichend beheizen können. Schwierig ist die Situation auch am Brennholz-Markt. Oft ist Brennholz ausverkauft oder nur zu teils horrenden Preisen erhältlich.

Die Stadt Waidhofen möchte Bürgern mit geringem Einkommen hier nun mit einem Aktionstag für Brennholz unter die Arme greifen. Vertreter aus Politik und Verwaltung, die Freiwillige Feuerwehr, der Verein J.O.B sowie Ehrenamtliche werden dabei am 14. September Holz aus dem Stadtwald zu Brennholz verarbeiten. Anspruchsberechtigte Personen, das sind jene, die auch nach den Richtlinien des Landes für den Heizkostenzuschuss infrage kommen, können sich an diesem Tag dann maximal 2,5 Festmeter Holz zum Heizen abholen. Bis 12. September muss man sich dafür am Sozialamt (post.fjs@waidhofen.at oder 07442/511330) anmelden. Das Amt prüft dann, ob ein Anspruch vorhanden ist und gibt die Details zur Abholung bekannt.

„Wir wollen mit dieser Aktion jenen Menschen helfen, die unsere Unterstützung wirklich dringend benötigen“, betonen Bürgermeister Werner Krammer, Vizebürgermeister Armin Bahr und Stadtrat Martin Dowalil.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.