Ein alkoholisierter 23-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten kam in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit dem Pkw auf der L 93 von der Straße ab und touchierte eine Straßenlaterne und einen Pkw. Ein 36-jähriger Mitfahrer wurde dabei verletzt. Als die Polizeibeamten dem Lenker den Führerschein abnehmen wollten, stellte sich heraus, dass ihm dieser bereits am Vortag wegen Alkohol am Steuer abgenommen worden war.

