Kössl

Seit 32 Jahren ist Franz Sommer schon in Waidhofen Friedhofswart. In Summe stehen auf den beiden Friedhöfen in Waidhofen und Zell 3.400 Erdgräber, 550 Urnennischen und 49 Urnengräber zur Verfügung. In Waidhofen gibt es außerdem 65 Grüfte sowie eine Grabstätte für Totgeburten (am Bild).