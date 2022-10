Alpenverein tagte im Schloss Rothschild

Vier Tage lang war die Stadt Waidhofen vergangene Woche Schauplatz der Hauptversammlung des Österreichischen Alpenvereins. Rund 500 Delegierte aus 196 ÖAV-Sektionen nahmen an der Tagung teil. „Waidhofen ist Mittelpunkt des Naturparks Ybbstal und Tor zu den Ybbstaler Alpen, die zum Wandern und zu Naturgenuss einladen“, begrüßte Bürgermeister Werner Krammer die Gäste im Schlosscenter. „Es freut mich ganz besonders, dass der Österreichische Alpenverein heuer Waidhofen als Austragungsort der Hauptversammlung gewählt hat. Das ist eine ganz besondere Auszeichnung!“

Bei der Hauptversammlung am Samstag, bei der auch Innenminister Gerhard Karner zugegen war, wurden auch drei verdiente Bergretter für ihren ehrenamtlichen Einsatz mit dem Grünen Kreuz geehrt. Dem Waidhofner Andreas Etzler von der Ortsgruppe Lackenhof/Ötscher, der bei einem Lawinenunglück am Ötscher heuer sein Leben verlor, wurde die Ehre posthum zuteil. 40 Jahre lang war er bei der Bergrettung aktiv, 30 Jahre im Ausbildungsteam der Landesleitung.

Im Vorfeld der Hauptversammlung standen am Donnerstag und Freitag Workshops und Treffen einzelner Landesverbände im Schloss Rothschild auf dem Programm. Zur Auflockerung gab es eine Wanderung auf den Prochenberg in Ybbsitz, Nachtwächterführungen in Waidhofen, eine Filmvorführung der Alpenvereinsjugend in der Filmbühne sowie einen Besuch des Bergsteigerdorfs Lunz am See mit Führung im „Haus der Wildnis“.

Die Initiative zur Durchführung dieser Hauptversammlung ging wesentlich von der Sektion Waidhofen, die mit rund 3.400 Mitgliedern die zweitgrößte Sektion des Alpenvereins in Niederösterreich ist, aus.

