Voller Vorfreude tritt Anna-Maria Plankenbichler Anfang Jänner ihre Reise nach Chicago an – ein Jahr lang wird sie dort als Au-pair bei einer jungen Familie leben und auf deren vier Kinder – drei Buben im Alter von zwei, sieben und zehn Jahren sowie ein Mädchen mit sechs Jahren – aufpassen.

Am 10. Jänner kommt die 22-jährige Waidhofnerin am Flughafen in Chicago an und wird von ihrer Gastfamilie herzlich empfangen. Die kommenden Monate sind bereits geplant, viele Reisen, viele Besuche der Sehenswürdigkeiten der Vereinigten Staaten stehen an. Doch dann kommt der März – und mit ihm die Coronakrise, die auch in den Vereinigten Staaten das Leben auf den Kopf stellt – so auch für Anna-Maria Plankenbichler.

„Vor Corona hat meine Gastmutter zu mir gesagt, dass sie hoffe, dass es nicht so weit kommt, dass alle vier Kinder zuhause bleiben müssen – und eine Woche später trat genau das ein“, erzählt Plankenbichler. Seit der Coronakrise hat sich der Tagesablauf der 22-Jährigen grundlegend geändert.

„Davor musste ich eigentlich hauptsächlich auf den Jüngsten der vier Kinder aufpassen, da seine Geschwister am Vormittag in der Schule waren“, erzählt sie. Am Nachmittag habe sie den Ältesten zum Basketballtraining gefahren, mit den Kindern gegessen und gespielt, sie gebadet und ins Bett gebracht. Doch durch die Coronakrise schlossen auch in Chicago die Schulen. „Plötzlich hatte ich alle vier Kinder bei mir zuhause, während meine Gasteltern im ersten Stock des Hauses arbeiteten“, sagt sie.

Jeden Tag steht Plankenbichler um 7 Uhr morgens auf, danach stehen Morgengebete, Homeschooling und Zeit draußen am Programm. Auch bekocht werden die vier Kinder von Anna-Maria Plankenbichler. Zusätzlich kümmert sie sich auch darum, dass die Wäsche der Kinder gewaschen ist und ihre Zimmer ordentlich sind. „Das alles hört sich nach viel an, aber ich bin positiv überrascht, wie gut es läuft“, sagt die Waidhofnerin.

„Die Coronaregeln sind hier ziemlich dieselben wie in Österreich“, erzählt Plankenbichler. Jeder Staat in den USA hat eigene Regeln aufgestellt, in Illinois – dem Bundesstaat, in dem Chicago liegt – gelten seit 21. März Ausgangsbeschränkungen. „In den Nachrichten hier haben sie auch Österreich des Öfteren erwähnt – dass dort die Angelegenheit großartig geregelt wird und das Land ein großes Vorbild ist. Darauf war ich ziemlich stolz!“

Alle Reisen mussten abgesagt werden

Vor der Coronakrise habe Plankenbichler versucht, möglichst viel unterwegs zu sein. Seit März ist dies aber nur noch eingeschränkt möglich. Dennoch war eine Heimreise nie eine Option für die Waidhofnerin. „Auch wenn es am Anfang schwer war. Ich musste alle meine geplanten Reisen, etwa nach Seattle oder nach Las Vegas, stornieren und viele meiner Au-pair-Kolleginnen sind aufgrund der Coronakrise nach Hause geflogen“, sagt Plankenbichler. „Aber meine Gasteltern brauchen mich hier mehr denn je und eine Heimreise wäre auch keine gute Idee gewesen. Das Risiko, auf dem Weg krank zu werden, war einfach zu groß.“

Sie sieht die Coronakrise als Chance, eine gute Verbindung zu ihrer Gastfamilie aufzubauen. „Ein täglicher Serienmarathon mit ‚Cookies and Wine‘ wurde bereits zu unserem Abendpflichtprogramm“, lacht Plankenbichler.

Auch wenn ihr Alltag oft stressig ist, fühlt sich Plankenbichler in Chicago sehr wohl. „Gott sei Dank hat mich meine jahrelange Arbeit in der Gastronomie perfekt auf meine Arbeit als Au-pair vorbereitet“, erzählt die gelernte Gastronomiefachfrau, die sieben Jahre lang im Hotel Moshammer in Waidhofen tätig war. Dort habe sie gelernt, mit Stress umzugehen, Selbstvertrauen aufzubauen und übte nebenbei an der Rezeption auch noch ihr Englisch. „Nach sieben Jahren in der Gastronomie wollte ich aber gerne etwas Neues probieren. Eine Freundin hat mich dann auf eine Au-pair-Agentur aufmerksam gemacht.“ Bei dieser bewarb sich Plankenbichler im Juni des Vorjahres, im Juli hatte sie dann schon ihre perfekte Gastfamilie gefunden – die Familie Burkly in Chicago. „Die Familie Burkly schrieb mich an. Mein Bauchgefühl hat mir die Entscheidung dann sehr einfach gemacht.“

Dennoch vermisst Anna-Maria Plankenbichler Österreich. „Es ist jetzt fast sechs Monate her, dass ich einen Spritzer oder Schafkäse zu mir genommen habe“, lacht sie.

Noch bis Februar wird Anna-Maria Plankenbichler in Chicago bleiben. „Ich möchte noch gar nicht daran denken, wie der Abschied von hier aussehen wird – es wird mir das Herz zerreißen“, sagt sie. Aber die Chancen stehen gut, dass sie „ihre“ Gastfamilie nach ihrem Aufenthalt wiedersehen wird: „Ich habe meiner Gastfamilie schon einige Bilder von Waidhofen gezeigt. Jetzt möchten sie auf jeden Fall mehr von Österreich sehen!“