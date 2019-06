Das Ensemble Amarcord Wien wird längst auf Bühnen international bejubelt. Vielleicht an ihrem ungewöhnlichsten Auftrittsort traten die vier Musiker Tommaso Huber (Akkordeon), Michael Williams (Cello), Gerhard Muthspiel (Bass) und Sebastian Gürtler (Violine) am Mittwoch auf: in den kahlen Produktionsräumen der alten Bene-Fabrik im Waidhofner Ortsteil Zell.

„Die vier Herren haben die Fähigkeit, große Musik zusammen zu köcheln, wie man in der Kochkunst Geschmack auf einen Fond reduziert“, streute Klangraum-Intendant Thomas Bieber in der Anmoderation bereits Rosen. „Uns verbindet nicht nur eine Freundschaft, sondern vor allem die Liebe zu guter Musik.“

Und tatsächlich: Bereits in der Introduktion zum Strauss-Walzer „Wo die Zitronen blühn“ zeigte das Ensemble große Klasse. In der Folge fädelte man Ouvertüre-Perlen wie jene zu Richard Heubergers Operette „Der Opernball“ oder Richard Wagners Oper „Tristan und Isolde“ zu fein abgestimmten Ketten an Interpretationen auf. Als roter Faden zogen sich Tangos durch das Programm. Stieß man mit Wagners „Tristan und Isolde“ die Tür zur Moderne auf, so schritt man mit Anton Webern vollends durch diese durch.

Viel zu selten gibt man auf den Konzertbühnen dem großen französischen Komponisten Erik Satie die Ehre. Mit „Petite ouverture à danser“ und der Gnossienne Nummer 3 verlieh man der Einfachheit und Klarheit in Saties Werken Strahlkraft und verlieh Letzterem rasante Würze. Mit Eigenkompositionen, den Préludes von Claude Debussy und Tangos von Carlos Gardel entfachten die vier Musiker ein Feuerwerk an Ideen.

Begeisterter Applaus holte die Musiker zurück auf die Bühne. In der Suite für Varieté-Orchester von Dmitri Schostakowitsch und dem Tango „Uno“ aus der Feder des argentinischen Tangokomponist und Pianisten Mariano Mores gipfelte der Abend.

Damit ist das letzte der fünf Klangraum-Konzerte gegeben worden. Intendant Thomas Bie-ber deutete aber bereits den Klangraum im Herbst an, der über Waidhofen hinaus die Region mit interessanten und hochwertigen Konzerten bespielt. Man darf schon jetzt gespannt sein.