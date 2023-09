Ansturm beim Kinderartikel-Flohmarkt in der Eishalle

Am Samstag der vorigen Woche besuchte eine große Anzahl an Interessierten den Kinderartikel-Flohmarkt in Waidhofen an der Ybbs, den traditionell die Familie Mairhofer organisierte.

An diesem Vormittag präsentierten und verkauften Selbstaussteller diverse Kinder- und Babyartikel, wie Kleidung, Spielzeug, Bücher oder Kinderwägen, in der überdachten Eishalle. Zahlreiche Eltern mit ihren Kindern stöberten beim Flohmarkt und kauften fast neuwertige Waren.

„Ich bedanke mich vielmals für dieses Engagement. Der Kinderartikel-Flohmarkt ist ein Musterbeispiel an Nachhaltigkeit und aus Waidhofen einfach nicht wegzudenken“, sagte Bürgermeister Werner Krammer.