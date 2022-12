Anthologie für Alois Hochstrasser

Der in Konradsheim geborene Alois Hochstrasser feierte im Vorjahr seinen 80. Geburtstag. Er kann auf ein reiches Musikerleben zurückblicken. Mit dem Concertchor Graz und der Pannonischen Philharmonie veranstaltete er großartige Konzerte und ist in Graz und auch international ein Begriff für musikalische Qualität und eindrucksvolle Darstellung von Werken aus allen Epochen. Insbesondere sind ihm die Werke von Josef Haydn, Ludwig van Beethoven, Anton Bruckner und vor allem Franz Schmidts Oratorium „Das Buch mit sieben Siegeln“ ein Anliegen geworden. Die Interpretation des Oratoriums durch Hochstrasser ist ein Markstein in der Musikwelt geworden.

Nunmehr hat zur Würdigung Hochstrassers Verdienste um die Musik der Interpannonische Concertverein eine CD-Box mit 12 CDs herausgebracht. Auf diesen Aufnahmen sind Höhepunkte der Konzerttätigkeit von Musikdirektor Alois Hochstrasser zu hören. Dabei sind auch Gesamtaufnahmen unter anderem von Haydns Oratorium „Die Schöpfung“, von Anton Bruckners „Te Deum“ sowie von George Gershwins „Rhapsodie In Blue“. Es ist eine Verbeugung vor dem großartigen Musiker und der eindrucksvollen Persönlichkeit Alois Hochstrasser.

Hochstrasser wird als Dank für diese außerordentliche Anthologie auch heuer wieder das Jahresabschlusskonzert am 31. Dezember im Stefaniesaal in Graz leiten. Dabei wird das Klavierkonzert d-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart gespielt und danach die 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Die Aufführung findet als „Konzert für den Frieden“ statt und soll in Zeiten eines Kriegs in Europa ein Bekenntnis zur Botschaft der Brüderlichkeit aller Menschen sein. Beethoven komponierte Schillers „Ode an die die Freude“ in diesem Sinne.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.