Arbeiten am Buchenberg kurz vor Beginn

Der Buchenberg ist ein wichtiges Naherholungsgebiet für Waidhofen und das Ybbstal. Die Betreuung der In frastruktur übernimmt dort der Verschönerungsverein Waidhofen, wie Obmann Franz Sommer berichtet: „Unsere Aufgabe ist es, die Wege und Plätze am Buchenberg instand zu halten und für Besucher und Wanderer attraktiv zu gestalten. Insgesamt haben wir 27 Kilometer Wegenetz am Buchenberg zu betreuen.“

Instandhaltungsarbeiten können unter anderem durch Witterung oder umfallende Bäume notwendig werden, so seien zum Beispiel im Laufe des Winters einige Bänke und Informationstafeln beschädigt worden, diese würden nun im Frühjahr, in Absprache mit der Forstverwaltung, repariert werden.

„Im Moment sind noch Durchforstungsarbeiten im Gange, sobald die abgeschlossen sind, wird damit begonnen, die Infrastruktur zu richten“, erklärt Sommer. Bei den Wegen könne es zum Beispiel durch starke Regenfälle zu Ausschwemmungen kommen, diese müssten ebenfalls behoben werden. Auch diverse Mäh- und Schneidearbeiten gehören zu den Aufgaben des Verschönerungsvereins.

