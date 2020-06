Die Situation am Arbeitsmarkt bleibt auch im Ybbstal weiterhin angespannt. 678 Personen, 351 Frauen und 317 Männer, waren Ende Mai beim AMS Waidhofen als arbeitslos vorgemerkt – das sind um 354 Personen oder 109,3 Prozent mehr als im Mai des Vorjahres. Hinter dem Bezirk Scheibbs (plus 128,7 Prozent) ist das unter den niederösterreichischen Bezirken der zweithöchste Anstieg der Arbeitslosigkeit. Landesweit nahm die Arbeitslosigkeit im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 58,7 Prozent zu.

Mit einer Steigerung von 167,5 Prozent trifft der Jobverlust im Ybbstal jüngere Arbeitnehmer (unter 25 Jahren) am häufigsten. Doch auch bei den 25- bis 50-Jährigen stieg die Arbeitslosigkeit um 108,6 Prozent steil an. Bei den Über-50-Jährigen betrug der Anstieg im Mai ebenfalls noch 89,1 Prozent.

In Summe waren im Ybbstal Ende des Vormonats 248 offene Stellen verfügbar. Das sind um 14,8 Prozent weniger als das Jahr zuvor.

Vergleicht man die Arbeitsmarktdaten vom Mai mit jenen des Vormonats, so sieht die Sache schon besser aus.

Höhepunkt: 836 Arbeitslose Ende April

Ende Mai waren um 158 Personen weniger als arbeitslos vorgemerkt als noch Ende April. Da hatte die Arbeitslosigkeit heuer mit 836 Personen bislang ihren Höhepunkt erreicht.

Noch vor der Coronakrise waren im AMS-Bezirk 480 Menschen ohne Job. Nach dem Lockdown Mitte März zählte man hier Ende des Monats 813 Arbeitslose.

„Nach den historisch höchsten Arbeitslosenzahlen führte die schrittweise Lockerung der Vorgaben auch am Arbeitsmarkt im Bezirk Waidhofen im Laufe des Monats Mai zu einer wieder etwas niedrigeren Arbeitslosigkeit“, berichtet die Geschäftsstellenleiterin des AMS Waidhofen, Anita Prüller. „Auch wenn das Niveau der Arbeitslosigkeit weiterhin sehr hoch ist, so ist zumindest der monatliche Anstieg gestoppt.“ Diese Entwicklung betreffe alle Branchen, so die AMS-Chefin. Den stärksten Rückgang könne man aber bei Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben sowie in der Baubranche und bei der Herstellung von Waren verzeichnen. Positive Signale gebe es im Ybbstal auch seitens einzelner Unternehmen, die einen Fachkräftebedarf melden, erzählt Prüller.

Die Arbeitslosenquote für Mai war zu Redaktionsschluss noch nicht verfügbar. Ende April betrug sie 6,9 Prozent. Das ist niederösterreichweit immer nochder niedrigste Wert.