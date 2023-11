Architektur für das Wesentliche

NÖN: Im letzten Jahr haben Sie als Architekturbüro einen Prozess gestartet, der die Ausrichtung des Büros genauer unter die Lupe genommen hat. Wie hat dieser ausgesehen?

Martin Pichler: Angefangen hat es damit, dass wir im Jänner 2023 eigentlich nur eine neue Homepage anlegen wollten. Das hat dann zu einem Prozess geführt, der bis Juli gedauert hat und in dessen Verlauf wir nicht nur eine neue Website kreiert, sondern uns nochmals viele Gedanken über unsere Ausrichtung gemacht haben.

Stefan Wedl: Wir haben uns die Frage gestellt, was uns als Büro eigentlich wichtig ist, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, was uns Spaß macht. Und da hat sich ganz klar die Arbeit an Bestandsobjekten herauskristallisiert. Allein im Jahr 2022 waren 80 Prozent unserer Projekte Bestandsobjekte.

Was ist das Besondere an der Arbeit mit Bestandsobjekten?

Pichler: Das Faszinierende ist, dass diese Objekte schon damals meist sehr qualitativ gebaut worden sind. Man erkennt, dass nicht alles zum Wegschmeißen ist, sondern dass man mit einigen Maßnahmen das Objekt oft sehr gut erhalten kann. Wenn man Bestandsobjekte saniert, spürt man stark die Nachhaltigkeit, dafür muss man kein Wissenschaftler sein. Gerade der nachhaltige Umgang mit Ressourcen ist uns im Wohnbau ein riesengroßes Anliegen.

Wedl: Was man im Bestand auch bemerkt, ist die Reduktion auf einige wenige Materialien, schlichtweg deshalb, weil es damals nicht so viel gab. Da sind keine hundert verschiedenen Kunststoffe zu finden. Diese Reduktion auf das Wesentliche macht Freude und Spaß.

Sie beschreiben Ihre Ausrichtung auch als „Architektur mit Sinn für das Wesentliche“. Was ist dieser Sinn für das Wesentliche?

Pichler: Dabei geht es vor allem darum zu schauen, was das Wesentliche ist, das die Menschen wirklich zum Wohnen, Arbeiten und letztlich auch Leben brauchen. Die Branche schießt da oft darüber hinaus oder verliert dieses Wesentliche aus dem Blick. Es geht nicht nur darum, die Umwelt zu schützen, sondern auch darum zu erkennen, dass wir Teil des ganzen Systems sind. Ein Bewusstsein dafür zu schaffen und zu haben, dass wir Teil eines Ganzen sind. In der Praxis sieht das dann so aus, dass wir bei einem privaten Bauherren in Kommunikation gehen und beispielsweise die Frage stellen, ob es die Doppelgarage wirklich braucht, ob es wirklich notwendig ist, an die Grenze der eigenen Ressourcen zu gehen. Auch Einfamilienhäuser sind eigentlich nicht mehr zeitgemäß, wir brauchen neue Wohnformen, die ressourcenschonender sind. Bei denen wir mit ganz individuellen Lösungen unsere Bedürfnisse abdecken können. Ein solches Gemeinschaftswohnprojekt haben wir 2021 in Waidhofen an der Ybbs umgesetzt, das wurde auch mit der Goldenen Kelle ausgezeichnet.

Was ist in Hinblick auf das Wohnen sonst noch wichtig?

Pichler: Wohnen muss neu gedacht werden, in Hinblick auf die Funktionen, die Größen und eben Gemeinschaftsräume. Wir müssen viel verschränkter denken. Wohnräume viel flexibler zu gestalten, das ist das Ziel. Auch altersgerechtes Wohnen muss mehr forciert werden, ebenso wie die Durchmischung von Generationen.

Wedl: Auch in Hinblick auf zukünftige Generationen ist ressourcenschonendes Bauen wichtig. Wenn das Objekt adaptierbar und anpassbar ist, ist das super. Und dann natürlich auch immer die Frage an sich selbst, wie man noch nachhaltiger und innovativer werden kann.

Woher nehmen Sie die Inspiration für immer neue Projekte?

Wedl: Wir haben vor kurzem beispielsweise einen dreitägigen Betriebsausflug nach Vorarlberg mit dem gesamten Team gemacht. Dort haben wir uns innovative Projekte angesehen – vor allem auch Lehmbauten und die Arbeit mit Lehm. Im Westen gibt es da sehr viele innovative Ideen. Wir haben uns angesehen, wie man aus Stampflehm Fertigteile macht – also quasi den Aushub vor Ort direkt wieder verwenden kann. Das ist derzeit noch sehr teuer, wenn es aber in die Breite und Masse geht, ist das eine tolle Innovation. Es ist immer inspirierend in den Austausch mit anderen Experten zu gehen.

Die Sanierung des Bezirksgerichtes in Waidhofen an der Ybbs, die Sie geplant haben, hat beim NÖ Baupreis 2022 den zweiten Platz geholt. Was ist das Besondere an diesem Projekt? Pichler: Bei dieser Sanierung ist es, sehr auf das Wesentliche reduziert, gelungen, den denkmalgeschützten Bestand zu erhalten und ohne große Veränderungen Neues zu integrieren. Das hört sich nicht besonders aufwendig an, ist aber eine ganz eigene Herausforderung. Das wirklich Besondere ist aber hier eigentlich, dass die Bauherren nicht vor dem Denkmalschutz zurückgeschreckt sind und einfach einen Neubau gemacht haben, sondern es wirklich durchgesetzt haben, dass das Gericht im Bestandsgebäude im Zentrum weiterhin funktionieren kann.

In Hieflau steht das Remote Work Zentrum des Start-ups Emma Wanderer Alps, das inklusive Tiny Houses als gesamtes Areal gemietet werden kann. Foto: w30

Ein weiteres Herzensprojekt ist das Remote Work Zentrum des Start-ups „Emma Wanderer Alps“ in Hieflau ...

Pichler: Ja, das ist ein wirklich tolles und innovatives Projekt, das wir erst in diesem Jahr fertiggestellt haben. Hieflau im Eisenerz ist keine Region, die sehr pulsiert. Daher hatte das Start-up die Idee, hier einen Raum für Co-Working zu schaffen – und das Ganze mit dem Gedanken des Van-Lifes zu verbinden. Auf dem brachliegenden Fußballplatz ist ein Gemeinschaftshaus entstanden, in dem es verschiedene Möglichkeiten des Arbeitens und für Gemeinschaft gibt. Das Areal kann gemietet werden, die Menschen wohnen in Tiny Houses oder können auf dem angeschlossenen Van-Parkplatz schlafen. Und all das befindet sich mitten in der Natur. Wir sind sehr stolz auf dieses Projekt, weil dadurch brach liegendes Land und eine ganze Region aktiviert worden sind.