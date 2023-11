Armin Bahr ist neuer Bezirksobmann der Volkshilfe Amstetten

Am Freitag, 3. November, fand die Jahreshauptversammlung des Bezirksvereins Amstetten der Volkshilfe im Volksheim Waidhofen statt. An der Jahreshauptversammlung nahmen unter anderem der Präsident der Volkshilfe Niederösterreich Ewald Sacher sowie Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig teil.

Nach vielen Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit als Vorsitzender der Volkshilfe im Bezirk Amstetten übergab Hannes Eblinger das Amt an Armin Bahr. Bahr wurde von den Delegierten einstimmig zum neuen Obmann für die nächsten fünf Jahre gewählt. Neben Vizebürgermeister Armin Bahr wurden Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Landtagsabgeordnete Kerstin Suchan-Mayr als Stellvertreterinnen gewählt. Weiters wurde die Waidhofner Gemeinderätin Gabi Weber als Finanzreferentin bestätigt.

Der neue Vorstand der Volkshilfe des Bezirks Amstetten. Foto: Volkshilfe Amstetten/Leeb

„Ich möchte mich bei allen für das Vertrauen herzlich bedanken. In den kommenden fünf Jahren stehen viele Projekte und Themen an, für die ich mich einsetzen werde. Persönlich besonders wichtig sind mir die Kindergrundsicherung, denn jedes Kind hat ein Recht auf einen guten Start ins Leben, sowie die Hilfe für Menschen, welche in prekäre Situationen gekommen sind“, sagte der neue Obmann.