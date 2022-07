Auch noch Breitband-Anschlüsse im Stadtgebiet offen

Werbung

2016 wurde das Ybbstal als Pilotregion für den Breitbandausbau auserkoren. 9.000 Haushalte wollte die Landesgesellschaft nöGIG mit schnellem Internet versorgen. Geschafft hat man nur 5.000 plus 2.000, die in Waidhofen von der kabelplus GmbH angeschlossen wurden.

Um die noch offenen 2.000 Liegenschaften schließlich doch noch an den Daten-Highway anzuschließen, wurde im Vorjahr die Glasfaser Ybbstal GmbH (GYG) gegründet. Über diese werden derzeit in einer ersten Phase im Auftrag der nöGIG bis Ende 2023 1.200 Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen. In Phase zwei sollen dann bis Ende 2025 die restlichen 800 Haushalte folgen. Die NÖN berichtete.

Im Gemeindegebiet von Waidhofen fallen rund 700 Haushalte in Ausbauphase eins. Mittlerweile sind hier die Tiefbauarbeiten in den Siedlungsgebieten Windhag, St. Georgen/Klaus, St. Leonhard/Walde sowie in der Sonnleitnersiedlung und der Jägerhaussiedlung abgeschlossen. Die Einblasarbeiten für die Hausanschlüsse sind am Laufen und werden in den nächsten Wochen und Monaten fortgesetzt. 170 Liegenschaften in der Statutarstadt müssen auf Ausbauphase zwei warten.

Doch nicht nur im ländlichen Raum, auch im städtischen Bereich gibt es in Waidhofen noch Liegenschaften, die noch immer nicht an den Daten-Highway angeschlossen sind. So sind Teile der Wienerstraße noch immer nicht mit Glasfaser versorgt.

Liegenschaften fielen aus nöGIG-Projekt wieder raus

„Als es die Möglichkeit gab, haben wir uns gleich für einen Breitbandinternet-Anschluss angemeldet“, berichtet ein Betroffener gegenüber der NÖN. „Bekommen haben wir ihn bis jetzt noch immer nicht.“ Warum nicht schon zwischen 2015 und 2017 im Zuge der Wasserleitungs- und Kanalsanierung in der Wienerstraße vorausschauend eine Glasfaser-Leerverrohrung mitverlegt wurde, kann der Mann nicht nachvollziehen. Nun müsse wieder neu aufgegraben werden.

Bürgermeister Werner Krammer bestätigt, dass es in der Wienerstraße noch Haushalte gebe, die noch keinen Glasfaseranschluss haben. Dabei handle es sich aber um lediglich drei Anschlüsse, seines Wissens nach die einzigen im städtischen Bereich. „Diese Anschlüsse werden in Phase zwei des GYG-Projekts erledigt“, sagt der Stadtchef.

„In Phase eins können jetzt einmal nur jene Anschlüsse fertiggestellt werden, für die es einen bestehenden Fördervertrag gibt.“ Die noch offenen Anschlüsse in der Wienerstraße seien ursprünglich im Projekt der nöGIG enthalten gewesen, dann jedoch aus unbekannten Gründen wieder rausgefallen, berichtet Krammer. „Das hat uns auch geärgert. Letztendlich werden aber alle, die einen Anschluss bestellt haben, einen Anschluss bekommen.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.