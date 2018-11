Vor gut drei Jahren, im Sommer 2015, begann die große Flüchtlingsbewegung, die auch vor Waidhofen nicht haltmachte. Menschen, die ihre Heimat aufgrund von Kriegen verlassen mussten, suchten in Waidhofen Zuflucht und zahlreiche Waidhofner Bürger nahmen die Herausforderung an. Sie schlossen sich zu Initiativen zusammen, um diese Menschen bestmöglich in die Gesellschaft zu integrieren. Einmal im Jahr findet seitdem ein Integrationstreffen in Waidhofen statt, mit dem Ziel, alle Helfer bestmöglich zu vernetzen.

Am Dienstag der Vorwoche war es wieder so weit. Bürgermeister Werner Krammer lud alle im Bereich der Integration und Flüchtlingshilfe tätigen In-stitutionen, Vereine und Organisationen zu einem Vernetzungstreffen ins Rathaus. Knapp 30 Ehrenamtliche kamen. Der Abend begann mit einer Vorstellungsrunde der Vereine. Die pensionierte Volksschuldirektorin Anneliese Kühhas etwa erzählte ihre Bemühungen in Sachen Integration, die jedoch in einer Abschiebung endeten und die sie in einem Buch festgehalten hat. Die NÖN berichtete.

Eine neue Initiative haben die Waidhofnerinnen Barbara Modre, Roswitha Bramauer und Sissi Weichselbaum gegründet. Diese will nun drei Jahre nach der Flüchtlingswelle eruieren, welche Bedürfnisse Migranten, aber auch Flüchtlingshelfer, heute haben. „Hilfe für die Helfenden“ nennt sich die Initiative von Bettina Schmutzer vom Hilfswerk. Sie bietet ein kostenloses Angebot, das Flüchtlingshelfer in Anspruch nehmen können.

Aufenthaltsraum für Migranten gewünscht

Eine bislang fehlende Notwendigkeit in der Stadt, die von den Helfern angeregt wurde, ist ein Aufenthaltsraum für Mi-granten, wo es möglich ist, Wartezeiten zu überbrücken oder sich zwanglos zu treffen. „Wir bemühen uns um eine Lösung“, versprach Bürgermeister Werner Krammer.

„Es ist beeindruckend, welche Strukturen sich hier in den letzten Jahren gebildet haben“, merkte der Stadtchef an, der nach dem Austausch im Rathaus die Helfer in die Filmbühne Waidhofen einlud, wo als kleines Dankeschön für das ehrenamtliche Engagement in Kooperation mit dem Verein Filmzuckerl der österreichische Dokumentarfilm „Kinders“ gezeigt wurde. Danach klang der Abend bei einem kleinen Imbiss im Waidhofner Kino gemütlich aus.

„Integrationshilfe ist sehr fordernd und deswegen ist es mir wichtig, die Bedeutung zu unterstreichen und Danke zu sagen“, sagt Krammer. „Das Inte-grationstreffen ist ein wichtiger Informationsaustausch und eine gute Gelegenheit, um sich zu vernetzen und Synergien zu nutzen.“ „Integration braucht ein großes Miteinander“, meint Integrationsstadträtin Beatrix Cmolik und bittet, Fragen bzw. Anliegen betreffend Integration an das Referat Familie/Jugend/Soziales am Magistrat zu richten. In einem Jahr soll es das nächste Vernetzungstreffen geben.