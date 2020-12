Um 9 Uhr morgens wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen/Klaus am Donnerstag zu einer Fahrzeugbergung in den Finkengraben alarmiert. Eine Pkw-Lenkerin war mit ihrem Fahrzeug talabwärts in Richtung Wegerkapelle auf der schneeglatten Fahrbahn seitlich auf die Böschung geraten. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Lenkerin konnte sich zum Glück unverletzt aus dem Auto befreien.

FF St. Georgen/Klaus

Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab und stellten das Auto mit Unterstützung der Polizei wieder auf die Räder. Danach wurde das Fahrzeug auf einem gesicherten Platz abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt. Sieben Feuerwehrleute waren etwa eine Stunde im Einsatz.