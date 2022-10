Baby Leopold hatte es eilig

Eigentlich hätte Mama Sabine Streitner-Imb bereits Ende September ihren Geburtstermin gehabt, doch ihr ungeborenes Kind wollte offenbar noch warten, bis die Geburtenstation am Landesklinikum Waidhofen wieder geöffnet hatte. Der Mutter war das nur zu recht, schließlich hatte sie sich auch bei ihrer ersten Geburt im Klinikum Waidhofen sehr gut aufgehoben gefühlt.

Am Eröffnungstag war es dann aber bereits eine Stunde nach Mitternacht so weit: Mama Sabine kam mit Wehen ins Klinikum, wo das Geburtshilfeteam wieder in voller Einsatzstärke und mit Freude auf die Begleitung ihrer Geburt wartete. Nur wenige Stunden später erblickte der kleine Leopold mit stolzen 3.840 Gramm und 51 Zentimeter groß das Licht der Welt und zauberte nicht nur seinen Eltern ein großes Lächeln auf die Lippen, sondern sorgte auch für Gänsehautgefühl bei den Waidhofner Hebammen.

