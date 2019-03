Aufbruchsstimmung herrscht derzeit bei den Eisenbahnfreunden vom Club 598. Das zeigte sich auch bei der Generalversammlung, die kürzlich im Gasthof Hehenberger in Waidhofen über die Bühne ging.

„Besonders erfreulich ist, dass das angedachte ‚lebendige Museum‘ mit seinem direkten Bezug zur Citybahn nun tatsächlich ein Stück näher rückt“Obmann Siegfried Nykodem

Mit großer Freude begrüßte Obmann Siegfried Nykodem die Mitglieder, welche aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark gekommen waren. Einige von ihnen sind seit der Gründung des Clubs dabei. Nach einer Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder berichtete der Obmann über die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres. Neben drei Kulturfahrten nach Grafenegg war das Vereinsjahr von den zahlreichen Gesprächen mit der Politik und der NÖVOG geprägt. Dabei konnte letztlich erreicht werden, dass ein Teil der historischen Fahrzeuge des Vereins gegen eine Pacht nunmehr am NÖVOG-Gelände beim Hauptbahnhof stehen bleiben darf.

„Besonders erfreulich ist, dass das angedachte ‚lebendige Museum‘ mit seinem direkten Bezug zur Citybahn nun tatsächlich ein Stück näher rückt“, freute sich Nykodem und informierte darüber, dass die Stadtgemeinde Waidhofen mit Gemeinderatsbeschluss dafür nun ein Stück Grund am Gelände des Lokalbahnhofs zur Verfügung stelle, wo der Clubs 598 auf seine Kosten eine Schauwerkstätte errichten dürfe. „Es ist dies sicher für den Erhalt und die touristische Nutzung von Teilen unseres Kulturjuwels Ybbstalbahn eine in die Zukunft weisende Entscheidung“, sagte Nykodem. „Das Erstellen der Schauwerkstätte ist eine große Aufgabe, aber der Club 598 wird sich mit Freude an die Arbeit machen.“

Zusammenbau des Haubendachwaggons

Auch den Erhalt und die Instandsetzung der Bergstrecke zwischen Lunz/See und Kienberg begrüßte der Obmann und kündigte an, dass für einen touristischen Betrieb auf dieser Strecke die vereinseigene denkmalgeschützte Dampflokomotive Yv.2 und die historischen zweiachsigen Waggons vorgesehen seien. Für das Jahr 2019 sieht der Verein den Rohrtausch des Kessels der Yv.2, den Zusammenbau des Haubendachwaggons 3608 und – soweit noch Arbeitskapazität übrig ist – den weiteren Zusammenbau der Dampflokomotive 598.03 (Yv.3) vor. „Mit Volldampf und Optimismus werden wir unsere doch beachtlichen Aufgaben bewältigen“, meinte Obmann Nykodem abschließend.