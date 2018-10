755.600 Euro wurden in der letzten Gemeinderatssitzung von den Waidhofner Mandataren für die Errichtung des Hochbehälters Schatzöd in Konradsheim einstimmig freigegeben. Kürzlich erfolgte der Spatenstich.

Der 400 Kubikmeter fassende Hochbehälter soll die Wasserversorgungssicherheit Waidhofens auch in Zukunft gewährleisten und in der Region rund um Konradsheim zur Feuerlöschsicherheit beitragen. Gleichzeitig wird durch den neuen Hochbehälter ein verstärkter Wassertransport nach Ertl und Biberbach ermöglicht. Ertl bezieht bereits einen Gutteil seines Wassers aus Waidhofen, die Gemeinde Biberbach sei am Leitungsausbau, laut Angaben der Stadt, stark interessiert.

Im Juli nächsten Jahres soll der neue Hochbehälter in Betrieb gehen.

„Wir haben in Waidhofen das Glück, große Wasserreserven unter der Erde zu wissen. Das gibt uns Versorgungssicherheit für die Stadt und auch die umliegende Region“, sagt Bürgermeister Werner Krammer.