Befreite Aufklärung in neuem Kinderbuch

Antonia Pichler wuchs in Waidhofen auf und entdeckte schon in frühen Jahren ihre Liebe zur Literatur. „Bücher waren schon immer Begleiter in meinem Leben“, erzählt die Autorin. Nach einem Publizistik-Studium arbeitete sie im PR-Bereich in Wien und kehrte einige Jahre später nach Waidhofen zurück, wo sie heute als Texterin selbstständig tätig ist.

Die Crowdfunding-Kampagne für „Ich und meine Yoni“ läuft noch bis 23. November. Illustration: Manu König

Nun steht Pichler auch kurz vor der Veröffentlichung ihres ersten Buches als Autorin. „Ich und meine Yoni“ ist ein Kinderbuch, das sich zum Ziel setzt, das weibliche Geschlecht aus der Tabuzone zu holen und Eltern und Kinder für einen offenen, wertschätzenden Umgang mit der Vulva zu sensibilisieren. Die Idee dazu entstand im Sommer 2020, wie Pichler erzählt: „Bei uns zuhause und bei meiner Tochter im Kindergarten kamen auf einmal ganz häufig Fragen über dieses Thema auf: Wie ist das jetzt, nennt man das jetzt Scheide oder wie heißt das?“

Über das so gut wie nicht vorhandene Angebot an Kinderliteratur zu diesem Thema sowie über die oft fehlerhafte Benennung und Darstellung in Körperbüchern enttäuscht, kam die Idee auf, selbst ein Buch zu schreiben: „Irgendwann fragte meine Tochter, weshalb ich nicht selbst ein Kinderbuch zu dem Thema schreibe, wenn es keines gibt.“ Pichler begann also im Herbst 2020 mit der Arbeit am Manuskript. Im Frühjahr 2021 stieß Manu König als Illustratorin zu dem Projekt, für Layout und Satz wurde Karin Wedl von der Waidhofner Agentur Formfroh engagiert. Derzeit befindet sich das Buch gerade im Druck.

Zur Finanzierung startete die Autorin eine Crowdfunding-Kampagne, bei der man nicht nur das Projekt unterstützen und sich eine Ausgabe der Erstauflage sichern kann, sondern auch viele Extras wie Dankkarten, Lesezeichen, Yoni-Spiegel oder eine persönliche Widmung im Buch. Im Handel soll das Buch dann ab spätestens Mitte Dezember erhältlich sein. Das Zielpublikum sind natürlich Mädchen und alle, die sich weiblich fühlen, aber auch Jungs und Eltern: „Ich wünsche mir, dass das Thema zu einer Selbstverständlichkeit wird, dass man mit Kindern einfach ganz natürlich über die Vulva oder die Yoni spricht, weil das für das Selbstverständnis und das Selbstbewusstsein eines Mädchens so wichtig ist.“

Wer die Crowdfunding-Kampagne unterstützen möchte, kann dies noch bis 23. November auf www.startnext.com/ichundmeineyoni tun.