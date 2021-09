Vor knapp drei Jahren wurde der beta campus am alten Bene-Areal auf der Zell eröffnet. Seitdem befindet sich dort, nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt, ein Ort zum Arbeiten, Lernen und Forschen. Im Rahmen eines Pressegesprächs zogen Bürgermeister Werner Krammer und der Obmann des Vereins beta campus, Thomas Welser, am vergangenen Freitag eine Zwischenbilanz und gaben gemeinsam mit Norbert Steiner von der Alpenland Wohnbaugenossenschaft einen Ausblick auf die nächsten Schritte zur Realisierung des Vollausbaus des beta campus.

Auf 700 Quadratmetern finden sich in den drei Bürgerhäusern entlang der Pfarrgasse, die als erstes einer neuen Nutzung zugeführt wurden, mittlerweile moderne Coworking-Arbeitsplätze, Seminarräume, Besprechungszimmer sowie Werkstätten und Labors. Der Coworking-Bereich besteht aus insgesamt 15 Arbeitsplätzen, wobei auch neue Nutzungsformen Einzug gehalten haben. So nutzt eine Projektgruppe der Firma IFE seit rund einem Jahr die Räumlichkeiten am beta campus als Co-Office.

„Die Alpenland baut viele Wohnungen. Der beta campus ist aber sicher das spannendste Projekt.“ Norbert Steiner, Alpenland

63 Unternehmen sind im Verein Mitglieder, dazu kommen noch elf Einzelmitglieder. „Der beta campus ist wunderbar gewachsen“, freute sich Vereinsobmann Welser. „Alle Leistungsbereiche, die wir uns vorgenommen haben, sind mittlerweile vorhanden.“

Im vergangenen Jahr ist vor allem das Angebot für Kinder- und Jugendliche enorm angewachsen. So bietet der Verein mit den „beta kids“, die sich einmal wöchentlich am Campus treffen, ein zusätzliches Angebot für Volksschüler zur Nachmittagsbetreuung an, wobei der inhaltliche Schwerpunkt auf den Themen Naturwissenschaft, Technik und Handwerk liegt. Zudem war der beta campus auch heuer wieder Austragungsort für das „summercamp-4-kids“ der Zukunftsakademie Mostviertel und das „KinderUNIversum“ der Stadt Waidhofen.

Noch vor der Umsetzung steht ein weiterer zentraler Leistungsbereich des beta campus: die Verknüpfung von Arbeitswelt und Wohnbereich. Dafür wird die Alpenland Wohnbaugenossenschaft im ehemaligen Werksgebäude der Firma Bene in zwei Bauetappen in Summe 75 Wohnungen errichten. In der ersten Phase werden geförderte Mietwohnungen mit Kaufoption errichtet, in Phase zwei folgen dann die Revitalisierung von Werk 3 sowie frei finanzierte Eigentumswohnungen.

2023 sollen die Bauarbeiten starten. Alpenland-Vorstandsmitglied Norbert Steiner rechnet damit, dass die Arbeiten dann innerhalb von eineinhalb bis zwei Jahren abgeschlossen werden können. „Wir schaffen leistbaren Wohnraum, der ökologischen Anforderungen gerecht wird“, führte Steiner aus. „Dabei geht es nicht nur um die Energieeffizienz, sondern auch um Grünräume, persönliche Rückzugsmöglichkeiten sowie um Bereiche, die einen gemeinschaftlichen Austausch ermöglichen.“ Die Alpenland baue viele Wohnungen, hielt Steiner fest. Der beta campus sei aber sicher das spannendste Projekt.

Als nächster Schritt steht nun die Gründung einer Immobilienentwicklungs- & Errichtungs GmbH an. 2022 soll es dann an die Ausschreibung gehen. Nach dem Ausbau zur Vollversion wird sich der beta campus auf 4.500 Quadratmeter erstrecken. Auch in der reaktivierten Fa brikshalle werden sich dann neben den Wohnungen im unteren Bereich auch die anderen Leistungsbereiche des beta campus finden. Zusätzlich wird die Polytechnische Schule Waidhofen hier einziehen.

„Als Stadt haben wir mit dem Kampf gegen die Abwanderung und dem Kampf um Arbeitskräfte zwei große Herausforderungen zu bewältigen“, sagte Stadtchef Krammer. „Der beta campus ist dabei eine Lösung. Die regionale Zusammenarbeit hier eröffnet uns große Chancen.“