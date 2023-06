Waidhofen/Ybbs Benefizkonzert „Kinder für Kinder“ brachte 513 Euro

Vizebürgermeister Armin Bahr, Musiklehrerin Tata Asatiani-Aigner, Sandra Gattringer (Mitarbeiterin Sozialamt) und Musikschuldirektor Christian Blahous (von links) bei der Spendenübergabe. Foto: Stadt WaidhofenYbbs

D ie Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal überreichte die beim Benefizkonzert „Kinder für Kinder“ gesammelten Spenden an das Sozialamt. Mit dem Geld werden Familien in Not unterstützt.

Vor Kurzem übergab die Musik-und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal eine Spende von 513 Euro an das Waidhofner Sozialamt. Die Gelder wurden beim von Musikschullehrerin Tata Asatiani-Aigner organisierten Benefizkonzert „Kinder für Kinder“ gesammelt, um Menschen in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen. Die Klasse von Tata Asatiani-Aigner begeisterte bei diesem Konzert mit ihren Darbietungen. Von traditionellen Liedern und Musik des Barocks über Wiener Klassik und Musik der Romantik bis hin zum Impressionismus boten die jungen Pianistinnen und Pianisten ein buntes Programm. „Die Spende wird dazu beitragen, hilfsbedürftige Familien aus unserer Stadt zu unterstützen“, bedankte sich Vizebürgermeister Armin Bahr beim Team der Musikschule und hob die Bedeutung solcher Projekte hervor. „Unsere Musikschule sorgt nicht nur für eine lebendige Musikszene und eine fundierte Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen, sondern trägt durch soziales Engagement auch dazu bei, Menschen in Not effektiv zu helfen.“ Auch Musikschuldirektor Christian Blahous freute sich über den erfolgreichen Ausgang des Benefizkonzerts: „Als Musikschuldirektor freue ich mich, dass über Musik ein Weg gefunden wird, bedürftigen Kindern Hilfe zukommen zu lassen. Ein großes Dankeschön den Eltern sowie Konzertbesucherinnen und Konzertbesuchern, die dies durch ihre großzügigen Spenden ermöglicht haben.“