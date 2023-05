Waidhofen/Ybbs Benefizkonzert „Kinder für Kinder“ im Plenkersaal

Tata Asatiani-Aigner sowie die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Benefizkonzerts freuen sich auf einen abwechslungsreichen musikalischen Abend für den guten Zweck. Foto: Musik- und Kunstschule WaidhofenYbbstal

D ie Musikschule Waidhofen/Ybbstal lädt am 16. Mai im Plenkersaal zu einer Reise durch die Epochen der Musikgeschichte. Der Erlös des Benefizkonzerts kommt Kindern in Not zugute.