Beta campus im Austausch mit Bundesminister Martin Polaschek

Der Arbeitskräftemangel stellt Unternehmen vor große Herausforderungen. Eine mögliche Antwort darauf sind Orte für Innovation, Forschung und vor allem Begegnung und Vernetzung, wie der beta campus in Waidhofen/Ybbs. Dort fand am vergangenen Donnerstag ein spannender Austausch mit Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung, zu den Themen Arbeitskräftesicherung und Nachwuchsförderung statt.

Im Fokus des Gesprächs standen die aktuellen und vor allem auch zukünftigen Maßnahmen des beta campus zur Gewinnung qualifizierter Fachkräfte. Dabei wurden unter anderem die Talenteförderungsangebote wie beta kids, ein Nachmittagsprogramm für Volksschulkinder in den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Handwerk und Technik, und das Projekt beta world, ein durch den Klima- & Energiefonds unterstütztes Projekt für Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren, thematisiert.

Auch die künftige räumliche Integration einer neuen Polytechnischen Schule am Areal stand dabei im Mittelpunkt. „Wir sehen die Polytechnische Schule nicht als Abschluss der Schulpflicht, sondern als Startschuss in den zukünftigen persönlichen Werdegang“, erklärte Thomas Welser, Obmann des Vereins beta campus und CEO der Welser Profile Austria GmbH. Eine ganz besondere Rolle komme hierbei auch der Wertevermittlung zu, die notwendiger sei als jemals zuvor.

Der Minister betonte seine intensiven Bemühungen, im Bildungsbereich alle Anforderungen bestmöglich zu vereinen: „Es ist unsere dringendste Aufgabe, ein Bildungsumfeld zu schaffen, wo Kinder ihre Talente entdecken können, frei von Restriktionen, damit sie schlussendlich mit Leidenschaft und Begeisterung Teil des Arbeits- und Wirtschaftssystems sind und dieses auch mit innovativen Gedanken, Ideen und Taten weiter bereichern und stärken“, sagte Polaschek.

Bei einem Rundgang über das Areal des beta campus wurde über die Notwendigkeit der Vielfalt an Möglichkeiten gesprochen, die man unter anderem am beta campus in Waidhofen schon erleben und erfahren kann. Polaschek zeigte sich beeindruckt von den verschiedenen Initiativen am Campus und im gesamten Ybbstal. „Wir glauben an das Miteinander und Kooperationen, das haben wir im Ybbstal schon mehrmals bewiesen und mit diesem Gedanken gehen wir auch weiter in die Zukunft“, ist Bürgermeister Werner Krammer überzeugt.

