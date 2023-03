Beten für den Frieden in der Ukraine

Die Tatsache, dass ein Jahr lang Krieg im Osten Europas herrscht, hat viele Menschen in diesen Tagen bewogen, um den Frieden in der Ukraine zu beten. Daher haben Mitarbeiterinnen der Pfarrcaritas die Initiative zu einem Friedensgebet in der Stadtpfarrkirche Waidhofen gestartet und am vergangenen Samstag durchgeführt.

Bewegend für alle war, dass ein ukrainisches Mädchen eine Fürbitte sprach und am Ende die ukrainischen Waisenkinder, die im Kolpinghaus Waidhofen untergebracht sind, ein Gebet für ihre Heimat in ihrer Muttersprache sangen.

Die von den Frauen der Pfarrcaritas verzierten Kerzen, die am Ende des Gottesdienstes mitgenommen werden konnten, sollen als stumme Friedensboten zu anderen Menschen gebracht werden.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.